Après la phase des concertations régionales et au sein des ambassades et chancelleries maliennes, le dialogue national inclusif est prévu le 14 décembre, a annoncé, samedi, le président Ibrahim Boubacar Keïta. «J’invite toutes les forces vives de la nation malienne à participer au dialogue national inclusif, le 14 décembre», a-t-il déclaré. Ce dialogue national est très attendu par les Maliens, qui veulent discuter des problèmes qui assaillent le pays, depuis 2012. «Je souhaite que personne ne soit laissé au bord de la route, au cours de ce dialogue», a-t-il ajouté. Le dialogue national, a-t-il dit, est l’occasion pour «tout mettre à plat et faire un diagnostic profond de la crise malienne et proposer les solutions idoines», souhaitant que les acquis des assises précédentes «soient mis à profit au cours de ce dialogue».Pour la mise en oeuvre des recommandations issues du dialogue national inclusif, le président a fait savoir qu’un mécanisme de suivi indépendant sera proposé par les organisateurs.