On le sentait déçu par la tournure des évènements, ayant alerté à plusieurs reprises le Conseil de sécurité de l'ONU sur les entraves et les difficultés de sa mission en Libye. L'émissaire du SG de l'ONU a finalement annoncé, hier, sur son compte Twitter sa démission pour des «raisons de santé». Celle-ci, a-t-il écrit, «ne me permet plus de subir autant de stress» et «j'ai donc demandé au secrétaire général (de l'ONU) de me libérer de mes fonctions».

Il avait été nommé à ce poste en juin 2017 et, après avoir espéré organiser une Conférence nationale inter libyenne, prélude à des élections législatives et présidentielle, il fut surpris, tout comme Antonio Guterres, d'ailleurs, par la brutale offensive du maréchal Khalkifa Haftar sur Tripoli. Ce scénario aura anéanti les espérances de Ghassan Salamé mais sans l'empêcher de poursuivre sa tâche, avec abnégation, dans l'espoir de concilier les inconciliables et de parvenir ainsi à l'instauration d'un cessez-le-feu durable, condition essentielle de la relance du processus politique.

Ghassan Salamé, comme d'autres avant lui, aura trouvé en Khalifa Haftar un homme déterminé qui tient l'est de la Libye et, en théorie, le sud mais dont le seul objectif est d'instaurer son emprise sur la Tripolitaine où se trouve la capitale. Telle est la seule et véritable raison du nouvel échec subi par l'ONU et son envoyé spécial lors des discussions de Genève, la semaine dernière. Salamé avait réuni à cette occasion les représentants du GNA et des milices autoproclamées Armée nationale libyenne par Haftar mais ces dernières ont déserté le round de reprise des pourparlers, voici trois jours à peine. Ghassan Salamé a donné alors libre cours à sa colère contre «les parties libyennes qui ne tiennent pas leurs engagements», les accusant au passage de distiller des mensonges sur le déroulement des discussions. Cette colère aura été le prémisse d'un profond découragement, chose sur laquelle ont parié ces «parties libyennes» venues à Genève sur la pointe des pieds et résolues à y jouer la partition du qui vivra verra.

Le sixième envoyé spécial de l'ONU en Libye depuis 2011, venu au chevet d'un pays ravagé par le chaos et devenu la proie des convoitises aussi bien régionales qu'internationales ne pouvait faire autrement que jeter l'éponge, puisque, déjà en octobre dernier, il avait fait l'objet de vives critiques du maréchal Haftar avant d'essuyer, récemment, celle du GNA, il est vrai plus discrètes. Le rêve d'une mission salvatrice dont il serait sorti en grand pacificateur s'est effondré face à une montagne de pressions, d'impuissances et de cynisme si caractéristiques de cette crise libyenne dont il n'imaginait pas la dimension éprouvante. Certains ont évoqué sa rage de voir sa mission torpillée et raillée à la fois en Libye et dans les rouages du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, l'échec de Ghassan Salamé n'est pas seulement son échec, il est, qu'on le veuille ou non, celui de l'organisation onusienne qui démontre son incapacité récurrente à imposer ses résolutions dans quelque conflit que ce soit, en Libye comme au Sahara Occidental. Gageons que l'Union africaine, très attendue sur ces deux dossiers, pourra relever le défi et réussir là où l'ONU aura pêché par manque de transparence.