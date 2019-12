Coup de tonnerre dans le ciel politique tunisien. Habib Jemli qui avait annoncé, samedi dernier, presque triomphalement que la boucle était bouclée et que le nouveau gouvernement serait connu dans les heures qui viennent a dû déchanter, deux partis membres de la coalition regroupant Ennahdha, Attayar, Echaab et Tahya Tounes ayant brusquement renoncé à l’attelage, suivi un peu plus tard par Tahya Tounes. Il y avait là de quoi contrarier le chef du gouvernement désigné voici plus d’un mois par le parti islamiste et chargé par le président Kaïs Saïed de composer l’équipe gouvernementale et cela se ressentait clairement dans la conférence de presse qu’il a tenue, lundi soir, pour présenter les ultimes rebondissements de ce qui est considéré par l’opinion tunisienne comme « le feuilleton turc d’Ennahdha ». Très critique envers les partis défaillants, Habib Jemli a déclaré qu’il «ne mènera plus de consultations avec personne », jugeant qu’il a « perdu trop de temps » et que « la Tunisie ne peut pas patienter davantage ». Déterminé à composer un gouvernement apolitique, il avertit sobrement : « Je ne vais pas rester les bras croisés…Je formerai un gouvernement apolitique, totalement à l’écart de tous les partis. » Le pari est audacieux mais il est surtout hasardeux car on voit mal comment il pourrait se passer de l’aval du Parlement s’il n’obtient pas le soutien d’une majorité relative. Ni la « souplesse » dont il entend faire preuve ni les « concessions » pour accélérer le processus ne peuvent suffire à transcender les difficultés auxquelles il se heurte depuis 40 jours déjà. Et les différents partis approchés par Ennahdha pour asseoir la coalition ne vont pas rester les bras croisés face au refus de leur accorder les ministères convoités.

De toute évidence, la course contre la montre à laquelle est condamné Habib Jemli risque fort de buter contre leur intransigeance au moment où il lui faudra obtenir la validation de son équipe apolitique auprès de l’Assemblée des représentants du peuple. Restera alors comme ultime solution, ou plutôt comme dernière porte de sortie avant le retour à des élections législatives anticipées, la nomination par le président Kaïs Saïed d’un nouveau chef du gouvernement qu’il chargera de former une équipe radicalement affranchie des tutelles partisanes. Il aura alors deux mois pour y parvenir, faute de quoi la Constitution impose un nouveau scrutin. Pour le moment, on n’en est pas encore là mais le contexte, caractérisé par un paysage politique tiraillé de toutes parts et des scissions à l’intérieur même des formations dont les grandes lignes ont été établies et ses programmes sont en train d’être finalisés en vue de garantir l’efficience du gouvernement, précise le candidat siègeant à l’ARP, veut que le processus se dirige tout droit vers un échec consommé. Quant à l’annonce de Habib Jemli selon laquelle « tous les partis politiques seront exclus de la formation gouvernementale (et que ) les seuls critères qui seront retenus pour la désignation des ministres seront la compétence, l’intégrité et l’indépendance », elle traduit surtout le dépit et la colère des dirigeants d’Ennahdha, confronté à une épreuve dont ils perçoivent les risques futurs. Conscient du blocage, le président de la République tunisienne Kaïs Saïed a tenté de rapprocher les positions des uns et des autres tant le pays a cruellement besoin de sortir du marasme dans lequel il se trouve. Fédérateur, il a cherché à conciliers les partis de la coalition défunte en leur rappelant la confiance dont ils ont été investis par leurs électeurs. Pour le chef de l’Etat, l’urgence économique est telle qu’elle nécessite de transcender les querelles stériles sur les postes à pourvoir et les prérogatives à arracher. Les pressant d’assumer leur responsabilité vis-à-vis des Tunisiens, il a mis enfin l’accent sur les attentes du peuple tunisien dans son ensemble mais sera-t-il seulement entendu ? C’est là toute la question.