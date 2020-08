Un gendarme et un surveillant de prison ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans deux attaques distinctes contre une prison et une gendarmerie dans le centre du Mali, a-t-on indiqué hier de source judiciaire citée par les médias. «11 y a eu une attaque d'un groupe armé dans la nuit du 10 au 11 août à Kimparana. La brigade de gendarmerie et la prison ont été ciblées. Bilan: deux morts, un gendarme et un surveillant de prison», a annoncé, hier, Dramane Diarra, procureur du tribunal de Grande instance de Koutiala. Kimparana, qui dépend juridiquement de Koutiala, est une localité située dans le cercle de San, dans la région de Ségou (centre).La brigade de gendarmérie de Kimparana a été «incendiée», a dit le procureur Diarra. «Cinq détenus se sont évadés» lors de l'attaque de la prison, a-t-il ajouté, sans plus de détails sur cette attaque. «Le calme est revenu. Les militaires maliens (sont) là en masse. Nous souhaitons qu'ils nous sécurisent plus», a affirmé hier un notable de Kimparana.