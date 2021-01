La désignation par l'administration du président américain sortant, Donald Trump, du mouvement «Ansaroullah» dit Houthis au Yémen comme organisation terroriste ne fera qu'alourdir le fardeau des civils yéménites, a déclaré Michael Page, directeur adjoint de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient. «Les civils yéménites sont déjà confrontés à des menaces existentielles pour leur survie, notamment le risque imminent de famine. Cette cynique désignation de dernière minute par l'administration Trump des Houthis en tant qu'organisation terroriste étrangère ne fera qu'alourdir le fardeau des civils yéménites qui essaient de survivre car cela pourrait contraindre les groupes d'aide humanitaire à limiter ou à mettre fin à l'aide indispensable dont dépendent des millions de Yéménites dans les régions sous contrôle houthi, où vit l'essentiel de la population», a indiqué Michael Page à Middle East Eye. Par conséquent, il apparaît que cette initiative américaine ne profitera pas vraiment aux Yéménites. Au contraire, les citoyens ordinaires en seront probablement les principales victimes, ajoute-t-il. La décision américaine de désigner les Houthis en tant qu «'organisation terroriste étrangère» vise à tenir le groupe «responsable d'actes terroristes, notamment les attaques de l'autre côté de la frontière menaçant des populations civiles, des infrastructures et des expéditions commerciales», selon le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. «On ne pourra progresser face à l'instabilité au Yémen que lorsque les responsables de l'obstruction à la paix seront tenus responsables de leurs actes», estime-t-il. «Il ne fait aucun doute que les Houthis partagent la responsabilité de la crise que traverse le Yémen encore à ce jour. Cependant, cela ne fait pas nécessairement d'eux des terroristes», selon Michael Page. «Cependant, les inconvénients de la désignation des Houthis en tant qu'organisation terroriste l'emportent sur tout éventuel avantage. Au Yémen, où plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans ne mangent pas à leur faim et plus de 24 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, l'initiative américaine va compliquer les missions des agences humanitaires au Yémen», soutient-il. Le gouvernement yéménite a salué l'initiative américaine, notant dans un communiqué que «les Houthis méritent d'être classés comme organisation terroriste étrangère, pas seulement à cause de leurs actes terroristes mais également à cause de leurs efforts constants visant à prolonger le conflit et provoquer la pire crise humanitaire au monde». Cette désignation des Houthis en tant que terroristes prendra effet le 19 janvier, veille de l'investiture du président Joe Biden. Si l'administration Biden veut encourager une solution politique au Yémen, cette désignation sera probablement un obstacle, a souligné le responsable de l'ONG.