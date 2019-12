Pas de partis ? Pas de problème ! Telle aura été la riposte du chef de gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jemli, qui aura mis à profit les dernières 48 heures pour dresser une liste de personnalités indépendantes appelées à figurer dans la nouvelle équipe gouvernementale, selon lui, apolitique. Une conférence de presse était prévue, dimanche, pour l’annonce officielle de cette équipe mais elle a été reportée au lendemain. Hier, Habib Jemli apostrophé par des journalistes, au sortir de Dar Dhiafa, a brièvement indiqué que l’annonce est reportée pour la seconde fois, sans autre précision. Il aura fallu plus d’un mois de concertations tous azimuts, incluant les organisations et les partis mais aussi la société civile pour aboutir à une telle décision, prise, il est vrai, après que Attayar, Echaâb et Tahya Tounes se sont éclipsés face au refus d’Ennahdha de leur concéder les portefeuilles qu’ils exigeaient. L’annonce de cette tournure des évènements a donné lieu à de violentes critiques ainsi qu’à un vif mécontentement au sein des partis. Seront-ils apaisés par l’autre critère affiché par Habib Jemli qui parle de ministres compétents, intègres et expérimentés ? Une allusion a retenu l’attention quand il a affirmé que certains des ministres peuvent être des inculpés sans pour autant être des condamnés, c’est-à-dire des coupables.

Constatant avec une certaine déception que trop de temps a été perdu dans les concertations et tirant à boulets rouges sur les partis qui ont tourné casaque au moment ultime, il a entériné le caractère improductif des tractations dû, estime-t-il, aux tiraillements et aux divergences qui minent les partis concernés, et il a conclu à la nécessité de répondre aux attentes des Tunisiens qui s’impatientent devant une telle situation bloquée. Des voix partisanes l’ont aussitôt accusé de cacher le soleil avec un tamis, sa décision n’étant en fait que celle de Rached Ghannouchi. C’est l’avis de certains dirigeants d’Attayar et d’Echaâb qui accuse même le chef du parti islamiste d’être celui qui a rejeté l’offre du président Kaïs Saïed, partisan d’une reprise du dialogue entre les partis de la coalition supposée. Cette vue est confortée par le fait qu’un communiqué d’Ennahdha avait précédé la déclaration de Habib Jemli pour affirmer que le futur gouvernement sera exclusivement composé de « compétences nationales ». Communiqué suivi par une tirade de Rached Ghannouchi affirmant que le gouvernement constitué par Habib Jemli bénéficiera d’un soutien plus large que ceux qui le précèdent » car il sera « ouvert à tous les partis et à toutes les tendances ». Un signe probant quant à l’évolution des choses entre Ennahdha et Qalb Tounes, dont la revendication a toujours porté sur la nécessité d’un gouvernement ouvert aux personnalités nationales, indépendamment des allégeances partisanes. Le parti de Nabil Karoui avait, on s’en souvient, facilité les choses pour Habib Jemli et Ennahdha en déclarant qu’il n’ aura ni député ni membre du bureau politique au sein du gouvernement mais des « compétences nationales appuyés par le parti ».

Notons qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, les forces armées tunisiennes ont été mobilisées tout au long de la frontière avec la Libye, selon un responsable sécuritaire contacté par l’agence Tap. Cette mobilisation vient anticiper toute éventuelle intrusion des frontières tunisiennes, vu l’instabilité que vit actuellement la région, précise la même source qui indique qu’il n’y a pas d’affluence de réfugiés en Tunisie, contrairement à certaines rumeurs. Cependant, la Tunisie est prête à tous les éventuels scénarios y compris la réception de ces réfugiés en provenance de la Libye, a-t-il conclu.

Des propos qui s’inscrivent dans le brouhaha déclenché par la visite impromptue à Tunis du président turc Recep Tayyip Erdogan et sa décision d’envoyer des renforts militaires pour soutenir le GNA d’Al Serraj face à la menace des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar.