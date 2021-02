Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu lundi au Caire le chef des forces américaines au Moyen-Orient, le général Kenneth McKenzie, premier haut responsable américain à se rendre en Egypte depuis l’arrivée du président Joe Biden à la Maison Blanche.»C’était un plaisir de rencontrer le président Sissi et de hauts responsables militaires au Caire pour identifier les moyens de renforcer les relations entre les Etats-Unis et l’Egypte», a déclaré le général McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine (Centcom). Les deux hommes ont «évoqué leurs intérêts de sécurité communs et ont convenu de la nature stratégique des relations de défense entre les Etats-Unis et l’Egypte, qui sont essentielles à la sécurité et à la stabilité régionale», a précisé Centcom, dans un communiqué.