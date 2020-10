Un Palestinien de 18 ans est décédé, hier matin, à la suite d’une confrontation avec les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, ont annoncé des responsables qui diffèrent toutefois sur les causes précises de cette mort. Selon le ministère palestinien de la Santé, Amer Abdel Rahim Sanouber, 18 ans, avait été «sévèrement battu» avant d’être transporté dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôpital de Ramallah, où siège l’Autorité palestinienne en Cisjordanie. Le directeur de l’hôpital, cité dans le communiqué du ministère, a précisé que le «corps du martyr (...) présentait des signes de coups, de la nuque au dos». Contactée, l’armée israélienne a reconnu que le jeune homme avait été impliqué dans un incident avec des soldats mais a nié que des militaires l’aient battu. Selon l’armée sioniste, des soldats avaient été envoyés au cours de la nuit à Turmus Ayya, un village au nord de Ramallah, après avoir reçu des informations selon lesquelles des personnes lançaient des pierres sur un véhicule israélien.»Selon les premières informations, les deux suspects ont pris la fuite à pied à l’arrivée des troupes (...) mais alors qu’il fuyait, l’un des suspects a semble-t-il perdu conscience, s’est effondré et a heurté sa tête. Le suspect n’a pas été battu par les soldats», a soutenu l’armée israélienne, affirmant que des premiers soins avaient été prodigués sur place pour tenter, en vain, de le ranimer. L’incident survient alors que la coordination sécuritaire entre Israël et l’Autorité palestinienne est à l’arrêt depuis mai.