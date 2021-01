Un Palestinien blessé au cou vendredi par un tir de l'armée sioniste, lors de heurts en Cisjordanie occupée, souffre de tétraplégie, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. «Le citoyen qui a été blessé à balles réelles par les forces d'occupation, à Massafer Yatta, a été touché au cou (nerfs et colonne vertébrale), ce qui a entraîné une tétraplégie», selon le ministère. Haroun Rasmi Abou Aram, 24 ans, a été blessé, lors de heurts avec l'armée de l'occupant israélien, dans le village d'Al-Tuwanah, au sud de la ville d'El-Khalil, de sources palestiniennes. Selon l'agence Wafa, qui cite des témoins, «des soldats ont ouvert le feu à bout portant» et ont blessé le Palestinien alors qu'il tentait de les empêcher «de voler son générateur électrique». Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des Palestiniens tenter de récupérer un générateur aux mains de soldats israéliens, sur fond de cris et avec des bousculades, puis on entend un tir et un homme est à terre. Un autre Palestinien a été blessé par l'armée israélienne, lors d'une manifestation contre la colonisation à Deir Jarir, près de Ramallah, selon Wafa. Lors d'un autre rassemblement, à Kfar Qaddum,

18 Palestiniens ont été blessés par des tirs de l'armée sioniste.