Une des figures de l'opposition en Ethiopie, Jawar Mohamed, a dénoncé, hier, l'inculpation dont il fait l'objet pour terrorisme, y voyant une manoeuvre du pouvoir pour enfermer ses opposants. Jawar Mohammed, un ancien magnat des médias devenu l'un des plus farouches détracteurs du Premier ministre Abiy Ahmed, fait partie d'un groupe de 24 responsables récemment inculpés de terrorisme et incitation à la violence, lors d'une flambée de violence qui avait fait 239 morts en juin et juillet. Hier, M. Jawar et 17 autres suspects sont apparus devant un tribunal d'Addis Abeba, où leur a été précisé le détail des charges pesant contre eux. «La raison pour laquelle je suis détenu tient au seul fait que nous avons défié le gouvernement. Je suis vraiment fier d'avoir été inculpé sous le coup de la loi antiterroriste car le gouvernement sait, le public sait et moi-même je sais à 100% que je ne suis pas un terroriste. Je n'ai jamais commis aucun crime», a affirmé M. Jawar.