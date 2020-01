Un manifestant a été tué et 24 autres blessés vendredi, à Baghdad lors de heurts avec la police antiémeute irakienne, ont indiqué des sources médicale et de sécurité. Les affrontements ont éclaté lorsque des manifestants ont tenté de traverser le pont Senek dans le centre de la capitale irakienne, qui relie les deux rives du Tigre, avant d’être repoussés par les forces de l’ordre, a indiqué une source de sécurité. Selon cette source, les forces de sécurité ont tiré du gaz lacrymogène et un manifestant a été heurté au torse par une grenade, le tuant. Une source médicale a indiqué que 24 autres personnes ont été blessées dans les affrontements ou ont souffert de problèmes respiratoires. Depuis le 1er octobre, un vaste mouvement de contestation dénonce les dirigeants irakiens, que les protestataires accusent d’être des «incompétents» et des «voleurs» dans le douzième pays le plus corrompu au monde, selon Transparency International.