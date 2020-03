Les autorités turques ont affirmé qu'un migrant avait été «tué», hier, par des tirs des forces grecques alors qu'il tentait de franchir la frontière entre la Turquie et la Grèce, où des heurts ont éclaté dans la matinée. Selon le gouvernorat d'Edirne (nord-ouest de la Turquie), six migrants ont d'abord été blessés par «des tirs à balles réelles». L'un des blessés, un homme dont ni l'identité, ni la nationalité n'ont été précisées, est mort de ses blessures à la poitrine, a déclaré le gouvernorat dans un communiqué, relayé par des médias. Plus de 135.000 migrants irréguliers ont quitté la Turquie vers l'Europe, a déclaré, hier, le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu. La veille, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a affirmé que la Turquie «n'a pas vocation à retenir par la force, ceux qui souhaitent partir». Les autorités turques ont annoncé, vendredi, qu'elles n'essaieraient plus d'empêcher les migrants en situation irrégulière de passer en Europe, poussant des milliers de migrants en situation irrégulière sur le territoire turc à affluer vers la province d'Edirne pour se rendre en Europe. La décision a été prise après que 34 soldats turcs ont été tués à Idleb dans le nord de la Syrie. La Turquie accueille déjà quelque 3,7 millions de réfugiés syriens, plus que tout autre pays au monde, ainsi qu'un demi-million de réfugiés provenant d'autres pays, l'Afghanistan et l'Irak, notamment.