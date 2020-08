Un militaire syrien a été tué et deux autres blessés dans une attaque de drone américaine contre des positions de l’armée gouvernementale syrienne dans le nord-est de la Syrie , rapportait, hier, l’agence de presse syrienne (Sana). «L’attaque d’un drone américain contre des position de l’armée syrienne près de la ville de Qamishli (gouvernorat de Hassaké), a fait un mort et deux blessés du côté syrien», précise l’agence Sana. «Le drone a frappé un poste de contrôle de l’armée près de la localité de Tell Zahab au sud-est de Qamishli», selon la même source. L’attaque a eu lieu après que les soldats dans un «checkpoint ont empêché le passage d’une patrouille américaine», a-t-on précisé. C’est le premier incident, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Les forces du gouvernement syrien sont déployées dans le nord syrien pour combattre les groupes terroristes. Une coalition des «Forces démocratiques syriennes (FDS)», dominées par des combattants kurdes, mais aussi les forces de la coalition internationale sous commandement américain sont également présentes dans la région.