Le militant palestinien Khairi Hanoun a été arrêté, hier, par l'armée israélienne, quelques semaines après un affrontement avec un soldat qui l'avait immobilisé, avec son genou appuyé sur le cou, comme cela avait été le cas d'un noir américain aux Etats-Unis, lors d'une manifestation, suscitant ainsi l'indignation dans les Territoires palestiniens, ont indiqué des sources concordantes.

M. Hanoun, la soixantaine, mène régulièrement des manifestations contre un projet d'extension d'une colonie israélienne près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Début septembre, un rassemblement de dizaines de personnes auquel il a participé a dégénéré en heurts avec l'armée israélienne. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, un soldat israélien projette au sol M. Hanoun puis l'immobilise en posant son genou sur son cou pour le menotter. A un autre moment, l'homme en longue tunique, debout et les mains menottées derrière le dos, semble prendre ses distances par rapport à un soldat qui le prend par la nuque et le rabat au sol, et pose une deuxième fois son genou sur son cou, avait constaté une équipe de l'AFP sur place. Hier, Khairi Hanoun a été arrêté par l'armée israélienne à son domicile de Anabta, entre Naplouse et Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, ont rapporté les services de sécurité palestiniens. Il a été arrêté afin de «mettre un terme à ses entretiens avec la presse dans lesquels il parle de l'agression brutale à laquelle il a fait face récemment», ont-ils ajouté. Son arrestation n'est pas liée à un événement en particulier, a indiqué de son côté à l'AFP une porte-parole de l'armée israélienne, affirmant que M. Hanoun était «un instigateur de violence». «Il participe à de nombreuses perturbations de l'ordre public», a-t-elle ajouté. Après l'altercation, l'armée avait indiqué que le Palestinien avait «poussé un officier de l'armée à plusieurs reprises» afin de le «provoquer». Les images de l'affrontement avaient circulé en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes palestiniennes avec des commentaires tels que «La Palestine étouffée». Des hashtags comme îPalestinianLivesMatter («Les vies des Palestiniens comptent», ndlr), se télescopaient aussi avec des photos de George Floyd, un américain noir étouffé à mort sous le genou d'un policier à Minneapolis, aux Etats-Unis, en mai dernier, auquel M. Hanoun s'est comparé.