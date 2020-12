Le ministre de l'Environnement ainsi que plusieurs cadres de ce ministère et des Douanes tunisiennes ont été placés en détention préventive, dans le cadre d'une affaire de déchets importés d'Italie, a-t-on appris, hier, de source judiciaire. Douze personnes ont été interpellées, dont le ministre Mustapha Aroui- démis de ses fonctions dimanche- et un directeur à l'Agence nationale de recyclage des déchets (Anged), a indiqué Jabeur Ghnimi, porte-parole du tribunal de première instance de Sousse (est), chargé de l'affaire. Le chef du cabinet du ministère de l'Environnement ainsi que d'autres directeurs au sein de l'Anged et de l'Agence nationale de protection de l'Environnement (ANPE), des cadres de la douane et le propriétaire d'un laboratoire privé sont aussi en détention préventive, a-t-il ajouté. Le propriétaire de la société tunisienne Soreplast, «en état de fuite depuis le début de l'affaire», est aussi réclamé par la justice, a signalé M. Ghnimi. Les douanes tunisiennes ont saisi en juillet des dizaines de conteneurs de déchets ménagers venus d'Italie, déclenchant des soupçons de corruption, l'importation de ces déchets jugés «dangereux» étant interdite par la législation tunisienne. Ils ont été importés par une entreprise locale, Soreplast, quelques semaines seulement après que cette société en sommeil eut relancé ses activités, avec pour seule autorisation de recycler des rebuts plastiques industriels destinés à l'export. Preuve du caractère tentaculaire de l'affaire, le porte-parole à Sousse a ajouté que 12 autres personnes devaient comparaître hier devant un juge d'instruction, dont l'ex-ministre de l'Environnement Chokri Belhassen, d'autres responsables de ce ministère et de la douane ainsi que la consule de Tunisie à Naples (sud de l'Italie), Baya Abdelbaki. Comment les poubelles d'une région du sud italien sont-elles arrivées en bateau en Tunisie, pays déjà en difficulté avec ses propres déchets? Depuis que des douaniers du port de Sousse, ville de l'est de la Tunisie, ont saisi 70 grands conteneurs puis 212 autres au début de l'été, la douane et le ministère de l'Environnement se renvoient la balle. Les cargaisons mises en cause contenaient des déchets ménagers, dont l'importation est interdite par la législation tunisienne comme par les conventions internationales, qui les qualifient de «dangereux». Elles ont été importées par Soreplast, autorisée uniquement à recycler des rebuts plastiques industriels destinés à l'exportation. Selon un responsable douanier, Soreplast a fait une fausse déclaration sur la nature de la marchandise importée. Le contrat a été passé avec une société basée au sud de Naples, Sviluppo Risorse Ambientali Srl, spécialisée dans la collecte et traitement des déchets en Campanie (sud). Le document prévoit l'élimination de 120.000 tonnes maximum, au prix de 48 euros par tonne -soit un total dépassant les 5 millions d'euros. A ce jour, les déchets sont toujours en Tunisie. Et cette affaire semble illustrer les ramifications du commerce illégal des déchets, qui augmente face au durcissement des normes européennes, et à la réticence grandissante de l'Asie, longtemps dépotoir des déchets occidentaux. Dans un rapport en août, Interpol a ainsi alerté sur l'augmentation considérable des chargements de déchets plastiques illégaux depuis 2018. Un phénomène d'autant plus préoccupant que les infrastructures tunisiennes ne permettent pas au pays de surmonter ses propres besoins: seuls 61% des déchets de la capitale sont collectés, selon un rapport récent de la Banque mondiale, et la majorité aboutit dans des décharges à ciel ouvert. L'affaire a été largement relayée dans les médias, et une enquête judiciaire a été ouverte, mais la justice n'a pas encore fait état d'arrestation.