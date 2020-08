Un Palestinien a été blessé tôt, hier, après que des colons israéliens ont attaqué son véhicule sur la route reliant Naplouse et Qalqilya dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué une source palestinienne. Ghassan Daghlas, responsable du dossier de la colonisation au nord de la Cisjordanie occupée, a dit à l'agence de Wafa que des colons ont jeté des pierres en direction de véhicules près du village de Burin, blessant un Palestinien du village ‘Hajjah' dans l'est de Qalqilya, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital pour bénéficier d'un traitement. Les Palestiniens sont la cible d'attaques et de violations répétées des forces d'occupation et des colons israéliens notamment en Cisjordanie.