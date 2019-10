Le sommet Russie – Afrique s’ouvre aujourd’hui à Sotchi, en présence du président en exercice de l’Union africaine, l’égyptien Abdelfettah al Sissi et de ses homologues de plusieurs pays membres. C’est un rendez-vous éminemment important pour le pays hôte qui entretient, traditionnellement, des échanges avec le continent axés sur les ventes d’armes et de céréales mais qui entend désormais élargir ses activités à d’autres secteurs. Un appétit aiguisé par la montée en puissance de la Chine, devenu un partenaire omniprésent aux quatre coins du continent, ainsi que par les tentatives, parfois brutales, des anciennes puissances coloniales qui tentent d’y maintenir leur présence et de « défendre leurs intérêts ».

Le président Vladimir Poutine accueille ainsi les 23 et 24 octobre ses pairs africains pour leur confirmer que Moscou a bel et bien « préparé des projets d’investissements qui se comptent en milliards de dollars », ainsi qu’il l’a déclaré à l’agence Tass, à la veille de l’ouverture du sommet. Face au rouleau compresseur chinois qui totalise, actuellement, plus de 130 milliards de dollars, l’ambition russe, avec ses 5 milliards de dollars, peut paraître plus que modeste mais la volonté politique est puissante et déterminée pour rattraper cet immense retard. A titre d’illustration, on peut comparer les chiffres de 2018

(20 milliards de dollars d’échanges entre la Russie et l’Afrique) à ceux de l’année précédente, témoins d’une hausse de 17, 2%. Un bond significatif qui demande, cependant, à être renforcé tant la distance est longue. Les exportations russes ont été multipliées par deux en l’espace de trois ans et atteignent 4% des exportations globales, contre 1% seulement en 2014. Comparées aux statistiques chinoises et américaines, ces données sont, certes, faibles et c’est pourquoi le Kremlin entend y remédier avec la ferme intention de profiter d’une conjoncture économique prometteuse. De plus, la Russie qui a quelque peu souffert des sanctions imposées par les puissances occidentales, que ce soit les Etats-Unis ou l’Union européenne, doit trouver de nouveaux partenaires avec un credo « gagnant-gagnant ». Drapée dans l’aura de l’Union soviétique, amie des peuples qui recou-vrent peu à peu leur autodétermination, la Russie a cet avantage d’offrir une coopération « exemplaire » et porteuse d’une véritable « émancipation géopolitique et économique ». Un atout qui ne peut que rassurer et séduire les pays anciennement colonisés dont les rapports avec les puissances tutélaires demeurent emprunts de méfiance et de calculs multiples.

Pour Vladimir Poutine, l’axe de cette coopération est tout trouvé : il s’agit avant tout d’apporter des gages en matière de lutte contre l’instabilité, la menace terroriste et la solution politique aux conflits majeurs. Ainsi, a-t-il programmé en marge du sommet Russie-Afrique un grand forum économique dont la thématique centrale porte sur « la sécurité ». Une sécurité qui sera bâtie sur le recours à de nouvelles solutions technologiques, est-il annoncé aux pays africains concernés. Moscou n’oublie pas, en effet, que 15% de ses ventes d’armes sont absorbés par le continent africain où le cercle de ses clients traditionnels s’est quelque peu élargi, au cours des dernières années, avec notamment l’attrait du nucléaire civil. L’Egypte mais aussi le Nigeria sont (re)devenus des destinations attractives et Moscou, à travers le grand producteur Rosnef, a pris part au gigantesque projet gazier offshore de Zohr. Gazprom, quant à lui, lorgne vers le projet de gazoduc qui reliera le Nigeria à l’Europe, via l’Algérie. L’influence, de plus en plus conséquente, de la Russie dans différentes régions du monde ne peut que se révéler fructueuse dans le continent africain, compte tenu de ses immenses ressources, mal ou peu exploitées, et cette opportunité peut s’avérer, à terme, mutuellement bénéfique pour tous les peuples concernés.

Bensalah à Sotchi

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, s’est rendu, hier, à Sotchi pour prendre part au premier sommet Russie-Afrique. Bensalah était accompagné à son départ de l’aéroport international Houari-Boumediene par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Mohamed Loukal et le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. Plus de quarante chefs d’Etat et de gouvernements devront prendre part, aujourd’hui et demain, à ce sommet consacré à l’évaluation globale des relations et l’examen des voies et moyens et des perspectives de partenariat, outre l’activation des mécanismes de coopération, dans les divers domaines entre les pays africains et ce partenaire important avec qui l’Algérie entretient des relations historiques, solides et stratégiques. Deux importants évènements seront au menu des travaux du Sommet, à savoir le forum économique prévu le 23 octobre ainsi que le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement qui se tiendra le 24 octobre et sera sanctionnée par l’adoption d’une déclaration finale.