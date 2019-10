«Les militaires syriens assistés par les forces armées russes ont érigé en un mois un pont sur l’Euphrate à Deir ez-Zor pour remplacer celui détruit par les terroriste en 2013 et rétablir le trafic entre le centre et l’est du pays», ont annoncé, hier, des responsables russes. «Le pont permettra d’établir une liaison normale entre le centre du pays et ses gouvernorats orientaux, d’améliorer la situation humanitaire et de contribuer au développement industriel de la région d’outre-Euphrate. En outre, il permettra aux militaires syriens de transférer plus rapidement des forces vers dans le cadre de lutte contre le terrorisme, a signalé le conseiller des forces armées russes en Syrie, Ivan Poltev, cité par l’Agence Sputnik. Plusieurs milliers de Syriens sont venus assister à l’inauguration d’un pont sur l’Euphrate à Deir ez-Zor (est de la Syrie), construit par les militaires syriens avec l’assistance des forces armées russes. Ce pont flottant a été érigé en un mois. Il est composé de pontons qui peuvent être soulevés ou abaissés en fonction du niveau de l’eau. Pour qu’il ne soit pas emporté par le courant qui atteint 5 m/s, il est attaché à la berge par des câbles en acier et est doté d’un système d’haubans. Ivan Poltev a expliqué que le taux de sécurité du pont était de 170% et qu’il avait ceci de particulier qu’il pouvait être déplacé en amont ou en aval, ce qui permettait de l’utiliser indépendamment des aléas fluviaux, en tout temps et toute saison. Trois tentatives ont été nécessaires pour ériger un pont à cet endroit, à la place de celui détruit par les terroristes en mai 2013, sa construction ayant été plusieurs fois ajournée.