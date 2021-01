Un prêtre porté disparu depuis mardi au Burkina Faso a été retrouvé mort jeudi dans une forêt, dans le sud-ouest du pays où sont présents des groupes jihadistes mais aussi des bandits, selon des sources sécuritaire et locale. «Le corps sans vie du prêtre a été effectivement retrouvé aujourd’hui (jeudi) dans la forêt de Toumousseni», dans la région des Cascades, a dit une source sécuritaire. La mort de l’abbé Rodrigue Sanon de la paroisse Notre dame de Soubaganyedougou a été confirmée par un élu local. Les circonstances de sa disparition et de sa mort restaient jeudi soir floues. C’est la première fois qu’un prêtre est retrouvé mort dans cette région du sud-ouest du Burkina Faso, frontalière du Mali et de la Côte d’Ivoire et où des groupes jihadistes sévissent. L’abbé Rodrigue Sanon avait pris la route mardi matin à Soubaganyedougou pour rejoindre Banfora, capitale régionale. Mais «il n’est jamais arrivé à destination», avait annoncé le lendemain Mgr Lucas Kalfa Sanou, évêque de Banfora, dans un communiqué. La voiture de l’abbé avait été retrouvée vide sur l’axe routier. Des opérations de ratissages avaient été lancées par les forces de sécurité dès l’annonce de sa disparition. Selon une source sécuritaire à Ouagadougou, «tout laisse à penser qu’il s’agit d’un enlèvement par des groupes armés terroristes». «Ils ont probablement dû exécuter leur otage pour se défaire du maillage sécuritaire», a continué la même source.