Des milliers de manifestants ont défilé à nouveau, hier, à Hong Kong avant de se disperser en début de soirée, préférant réserver leur énergie pour un rassemblement prévu demain, qu’ils espèrent massif et pacifique, selon des médias. Des milliers de partisans s’étaient également rassemblés, hier après-midi, dans un parc pour critiquer le mouvement et soutenir la police, une illustration frappante des divisions qui se creusent dans la ville. L’Union européenne a lancé, hier, un appel à un «dialogue large et inclusif» afin de «désamorcer la situation» à Hong Kong, estimant essentiel de «faire preuve de retenue et de rejeter la violence». Les militants ont prévu deux rassemblements, samedi et dimanche, pour montrer à Pékin et aux dirigeants non élus de la ville que leur mouvement bénéficie toujours d’un large soutien public, malgré un comportement de plus en plus violent de la part d’une minorité d’éléments radicaux. Mardi dernier, les manifestants avaient bloqué l’embarquement des passagers à l’aéroport de la ville et ensuite agressé deux hommes qu’ils accusaient d’être des espions chinois.