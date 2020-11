L'Union pour la Méditerranée (UPM) accueillera la cinquième édition de la conférence de haut niveau en ligne «Femmes pour la Méditerranée» (Women4Mediterranean) du 16 au 20 novembre 2020, laquelle vise à accélérer l'égalité des sexes dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué de l'UPM. «L'UPM accueillera du 16 au 20 novembre 2020 en ligne la cinquième édition de la conférence ‘‘Femmes pour la Méditerranée'', dans le cadre du 25e anniversaire du Processus de Barcelone et de la Déclaration de Pékin», a précisé le communiqué. La conférence «Women4Mediterranean» de cette année, ajoute la même source, a pour but de servir de référence afin de «faire le point sur ce qui a été réalisé au cours des dernières années et de combler l'écart entre les deux sexes dans la région» dans le contexte actuel caractérisé par la crise du Covid-19. Lors de cette conférence sont attendus plus de 300 participants, dont des ministres, décideurs, représentants des organisations internationales, du secteur privé, de la société civile et des cercles académiques, afin de mettre en avant le rôle de la femme en première ligne de la pandémie de Covid-19, et de débattre des thèmes du leadership équitable entre les sexes au sein du personnel de santé mondial et d'intégration de la dimension de genre dans les réponses de relance des secteurs agroalimentaires dans la région de la Méditerranée «Cette 5e conférence vise, selon le communiqué «à faire davantage d'analyses sur l'impact de la crise pandémique (Covid-19) sur les femmes et les jeunes filles, en mettant en exergue le rôle principal de la femme dans la lutte contre la pandémie. «Il s'agit également de fixer les critères idoines pour une meilleure évaluation du rôle de la femme et de renforcer sa participation à l'élaboration des politiques et des décisions de lutte contre la pandémie», ajoute le document. La conférence débattra en outre «des modalités de lutte contre la violence à l'égard de la femme en cette période de crise, du rôle des villes et des régions dans la construction de sociétés globales pour tous pour la période post-Covid-19, ainsi que du rôle des jeunes dans la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le secteur audiovisuel, et de la manière d'intégrer la dimension de genre dans les réponses de relance des secteurs agroalimentaires et des zones rurales.Selon le communiqué, il sera également question de lancer le premier mécanisme intergouvernemental et l'ensemble des indicateurs permettant de suivre les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes et les droits de la femme dans la région, adopté cette année par les pays membres de l'UPM. «Des recommandations seront également présentés sur les politiques et mesures susceptibles de réduire le fossé entre les deux sexes «, a-t-on ajouté. Le communiqué souligne l'impératif de s'inscrire avant le 14 novembre à 12:00 via l'email suivant: [email protected], en envoyant un mail contenant les informations suivantes: le nom complet, l'organe de presse et poste, l'adresse électronique et le numéro mobile.» Toutes les sessions seront ouvertes aux médias avec une interprétation simultanée dans les langues suivantes: anglais, français, arabe, espagnol, et le langage des signes», a-t-on souligné.