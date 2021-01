Un responsable onusien de la lutte contre le terrorisme a appelé mardi la communauté internationale à rester vigilante face à la menace terroriste en cours. L’activité terroriste a montré qu’il faut «rester extrêmement vigilant : la menace reste réelle et même directe pour de nombreux Etats», a déclaré Vladimir Voronkov, chef du Bureau des Nations unies de la lutte contre le terrorisme, lors d’une réunion du Conseil de sécurité marquant le 20e anniversaire de la résolution 1373 (2001), adoptée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis. Il a noté que les terroristes ont cherché à exploiter les perturbations résultant de la pandémie de COVID-19. Les terroristes s’adaptent rapidement, exploitant le cyberespace et les nouvelles technologies, les liens avec le crime organisé, ainsi que les lacunes réglementaires, humaines et techniques, a-t-il indiqué, estimant que la crise de COVID-19 a amplifié ces tendances. Face à cette menace persistante, M. Voronkov a plaidé pour un multilatéralisme revigoré et inclusif et a souligné le rôle essentiel que doit jouer le Conseil de sécurité pour garantir un front uni contre le terrorisme. Il a également jugé nécessaire de regarder au-delà du terrorisme comme tactique et de s’attaquer aux conditions et facteurs sous-jacents qui lui permettent de se maintenir et de se propager. Il a estimé nécessaire d’impliquer davantage les jeunes, la société civile, le secteur privé et la communauté scientifique dans la lutte contre le terrorisme.