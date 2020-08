L’Etat régional du Tigré, dans le nord de l’Ethiopie, devrait suspendre son projet d’organiser des élections en septembre, pour éviter de tendre encore un peu plus ses relations avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a plaidé vendredi l’International Crisis Group (ICG). Les deux parties «vont droit à la collision» au sujet de ces élections, alors que le gouvernement fédéral a reporté sine die le scrutin prévu fin août à l’échelle du pays en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, a prévenu le cercle de réflexion. Les opposants de M. Abiy, prix Nobel de la Paix 2019, l’accusent de vouloir tirer parti de la situation sanitaire pour s’accrocher au pouvoir. Parmi eux figure le Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), autrefois dominant dans la coalition au pouvoir à Addis Abeba et marginalisé par Abiy Ahmed depuis son entrée en fonction en 2018. Le TPLF reste toutefois au pouvoir au Tigré et a poussé pour la tenue d’élections au plan régional, malgré les objections venues d’Addis Abeba. La commission électorale régionale du Tigré a annoncé vendredi, sur son site Facebook, que ces élections «historiques» auraient lieu le 9 septembre.