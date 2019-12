Un tremblement de terre a secoué hier une région du sud-ouest de l’Iran, à moins de 50 km de la centrale nucléaire de Bouchehr, la seule du pays à ce jour, ont indiqué des organismes de surveillance, sans toutefois faire de dégâts majeurs. L’agence sismologique iranienne a rapporté de manière préliminaire, sur son site internet, une magnitude de 4,9 avec une profondeur de 10 km. La secousse a été ressentie à Kalameh et il n’y a pas eu de dégâts constatés dans l’immédiat, a rapporté l’agence Isna, citant un responsable iranien. «Si on se fonde sur l’évaluation du Croissant Rouge et des (autorités) régionales, nous n’avons pas encore été mis au courant de dégâts», a affirmé le directeur de la cellule de crise de la province, Jahangir Dehghani. «La route reliant les villes d’Ahram et Kalameh a été coupée à la suite de glissements de terrain», a-t-il dit. Des immeubles dans les villes et villages à proximité ont eu «leurs murs fissurés mais rien ne s’est écroulé», a-t-il aussi précisé. Des photos des agences de presse locales montrent des bulldozers nettoyer les routes et les dommages sur les murs d’un château à Bouchehr. La centrale de Bouchehr, qui produit 1.000 mégawatts, a été construite par la Russie, après des années de retard, et a officiellement été livrée en septembre 2013. En 2016, des entreprises russes et iraniennes ont commencé à construire deux réacteurs de 1.000 mégawatts de plus à Bouchehr. Un délai de 10 ans est prévu.