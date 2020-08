Le Vietnam, qui semblait avoir réussi à juguler l'épidémie de coronavirus, a enregistré vendredi son premier mort dû à cette maladie, ont annoncé des médias officiels.Il s'agit d'«un homme de 70 ans résidant à Hoi An (centre), testé positif en début de semaine», ont précisé ces sources.Aucun cas de transmission locale n'avait été détecté pendant 99 jours, de mi-avril à mi-juillet. Le virus est réapparu le week-end dernier à Da Nang, une station balnéaire très touristique du centre du pays.L'origine de ce nouveau foyer n'a pas été déterminée pour le moment. Depuis, l'épidémie s'est propagée dans plusieurs villes, dont la capitale Hanoï où deux cas ont été recensés.En une semaine, une centaine de nouveaux malades ont été répertoriés dans l'ensemble du Vietnam, dont «45 pour la seule journée de vendredi», un record quotidien depuis le début de la crise sanitaire, ont fait savoir les autorités.Ces dernières n'ont pas tardé à réagir. Un hôpital de campagne est en train d'être mis en place à Da Nang au cas où l'épidémie s'aggrave, selon les médias officiels.Le gouvernement craint aussi que le virus prenne de l'ampleur à Hanoï. Quelque 21.000 habitants de la capitale, qui ont récemment séjourné dans la station balnéaire, sont en passe d'être dépistés. Les bars sont fermés et les grands rassemblements interdits depuis mercredi.La majorité des 1,1 million d'habitants de Da Nang sont pour leur part invités à ne quitter leur domicile qu'en cas de nécessité absolue, et les liaisons pour rejoindre la ville ont été interrompues. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a à plusieurs reprises mis en avant la rapidité avec laquelle Hanoï réagissait pour tenter de contrôler l'épidémie.