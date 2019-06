Un soldat turc a été tué et cinq autres blessés hier dans une attaque menée contre leur position par des combattants kurdes dans le nord-ouest de la Syrie, ont annoncé Ankara et une ONG. «L’un de nos (soldats) est tombé en martyr et cinq de nos (soldats) ont été blessés lors d’un affrontement» avec les Unités de protection du peuple kurde (YPG), a indiqué le ministère turc de la Défense dans un communiqué. L’attaque s’est produite dans le nord de la province d’Alep, a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), ajoutant que les combattants kurdes avaient tiré des roquettes contre la position turque. Les YPG sont une milice kurde soutenue par les Etats-Unis pour combattre Daesh, au nord de la Syrie. Mais Ankara considère cette organisation comme «terroriste» en raison de ses liens étroits avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), groupe rebelle kurde qui mène une sanglante guérilla depuis 1984. Des accrochages entre forces turques et combattants kurdes ont régulièrement lieu, menaçant de mettre le feu aux poudres. Depuis 2016, la Turquie a lancé deux offensives dans le nord de la Syrie contre les YPG et menace de lancer une nouvelle opération.