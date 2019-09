C’est aujourd’hui que les Tunisiens vont se rendre dans les bureaux de vote pour choisir lequel des 26 candidats aura mérité leur suffrage, dans une ambiance plutôt sereine car le dénominateur commun reste un attachement affirmé à la sauvegarde des changements intervenus au lendemain de la révolution populaire du jasmin, en 2011. Fiers d’être les pionniers du Printemps arabe, ils considèrent que le choix doit se porter sur un homme capable de répondre à leurs attentes et de prendre en compte leurs aspirations. Parmi les attentes, notamment au sein de la jeunesse, figure la question de l’emploi et donc de la relance d’une économie particulièrement plombée par les années de terrorisme qui ont gravement affecté le secteur touristique. Très attachés à cette problématique majeure, les électeurs et électrices ont suivi avec attention la campagne électorale, lors des meetings mais surtout à travers les médias et les réseaux sociaux, convaincus que la majorité des candidats proposent des programmes presque similaires et ont eu du mal à convaincre durant les débats télévisés de ces derniers jours. Il n’est donc pas sûr que la campagne ait répondu aux préoccupations majeures que sont la crise sociale et économique et la cherté de la vie, dans un pays où le chômage atteint les 15% et l’inflation les 7%. C’est la raison pour laquelle la grande majorité des Tunisiens a boudé les meetings et les permanences des formations politiques, préférant se fier aux médias pour discerner les propositions des candidats en lice, unanimes à éluder la question, certes devenue subsidiaire, du terrorisme. A cela s’ajoute un scepticisme ambiant qui se nourrit de la conviction que la plupart des prétendants n’ont d’autre but que d’assouvir une ambition personnelle, d’où une tendance à l’abstention justifié par le « nombre excessif de candidats » et leur parcours pratiquement identique pour la plupart d’entre eux. C’est d’ailleurs cet argument qu’a brandi Mohsen Marzouk pour annoncer son retrait de la course, persuadé d’éviter la division de la famille néo destourienne et de renforcer par-là même les chances du candidat « indépendant », l’ancien ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, soutenu par Nidaa Tounes et, murmure-t-on à qui veut bien l’entendre, par le parti de Rached Ghannouchi, Ennahdha. Certes, la formation islamiste et son leader s’en défendent farouchement, affirmant vouloir conquérir aussi bien Carthage que le Bardo lors des prochaines législatives et la Kasbah avec l’installation d’un nouveau gouvernement. Or, on ne prête qu’aux riches et on connaît bien la stratégie politique de Ghannouchi qui préfère agir dans l’ombre en laissant sous les feux de la rampe le partenaire qui voudra bien jouer le rôle d’ « oiseau rare » que Ennahdha a recherché vainement, durant plusieurs mois. A l’étranger, l’importante diaspora tunisienne (386.000 inscrits) a commencé à voter vendredi, notamment en France, où on compte environ 800.000 ressortissants. L’éclatement de formations politiques comme Nidaa Tounes, d’où sont issus plusieurs des 26 candidats, avec des lignes de partage souvent entremêlées, les ultimes meetings pour convaincre les indécis, les pluies de rumeurs et de fake-news, sans oublier l’ombre omniprésente du candidat des « pauvres », derrière les barreaux, ce sont là les derniers ingrédients d’un scrutin qui s’avère porteur d’un suspense hitchcockien. L’énigme sera résolue mardi prochain.