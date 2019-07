Le terroriste qui s’est fait exploser, dans la nuit de mardi à mercredi, durant une opération sécuritaire dans la cité populaire Intilaka, près de Tunis, était le «cerveau» du double attentat-suicide de jeudi dernier, a indiqué hier matin le ministère de l’Intérieur. «Le terroriste Aymen Smiri était en relation avec le double attentat suicide de jeudi, et les investigations ont prouvé qu’il était le cerveau de ces opérations. Il était un dirigeant très actif et très dangereux», a dit le porte-parole du ministère, Sofiène Zaag. L’enquête ouverte après cette double attaque suicide à Tunis, revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), «a mené à cette personne de 23 ans» qui habitait dans un quartier (Ibn Khaldoun) proche de cité Intilaka, a ajouté M. Zaag.»Nous l’avons localisé et suivi jusqu’à ce qu’il soit coincé à Cité Intilaka», a-t-il précisé. Selon la même source, le suspect «planifiait une opération terroriste ciblant des sécuritaires». Il a activé une ceinture d’explosifs au moment où il a été atteint par des tirs des forces de sécurité. Aucune perte humaine ou dégât matériel n’a été enregistré, a ajouté le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Dans une déclaration à la presse diffusée sur le site de la radio privée Mosaïque FM, le Premier ministre Youssef Chahed a confirmé que le terroriste mort dans la nuit faisait partie «du même groupe terroriste que les deux kamikazes de jeudi dernier. Il a ajouté que «tous les éléments» de ce groupe avaient été «arrêtés». Il «planifiait des opérations terroristes contre la Tunisie», a-t-il relevé.»Les deux kamikazes ont été identifiés et un nombre important de suspects arrêtés», avait auparavant indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, sans autres détails. Lundi, le ministère de l’Intérieur avait publié un avis de recherche, muni du portrait du responsable présumé du double attentat Aymen Smiri, le qualifiant de «terroriste». Les habitants du quartier, dans la cité populaire Intilaka, pouvaient hier matin constater les traces de l’explosion, sur plus de 50 mètres, près d’une station de tramway. «Je l’ai vu courir essayant d’échapper aux agents de la police et, subitement, il s’est fait exploser», a raconté Ibrahim Mejri, 35 ans, un habitant du quartier. Un policier a été tué dans le double attentat-suicide à Tunis jeudi dernier. Ces attaques, qui ont aussi fait plusieurs blessés, ont fait ressurgir le spectre de la violence dans le pays, où la sécurité s’est nettement améliorée ces dernières années.