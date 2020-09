Le groupe composé des représentants de la junte, auteur du putsch du 18 août dernier contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, et du M5-RFP (Rassemblement des forces patriotiques), le mouvement de contestation populaire alliant les partis et la société civile, chargé de nommer le nouveau président par intérim qui dirigera le Mali, durant les prochains mois, a tenu, hier, sa toute première réunion à Bamako. A ce jour, aucune information n'a circulé quant à la composition de cette instance ni sur la durée de sa mission ponctuelle, malgré les pressions régionales et continentales qui continuent à s'exercer afin de ramener le pays dans le cadre de la légalité constitutionnelle. Le black-out est d'autant plus sévère que des divergences de taille existent entre les deux parties, le mouvement populaire M5 ayant déjà rejeté la présence d'un militaire à la tête de la transition. Une option condamnée par avance par la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui exige un retour rapide aux structures légitimes de gouvernance, confortée en cela par les positions intangibles de l'Union africaine.

Si la composante du collège n'est pas en soi d'une importance cruciale, il n'en va pas de même de sa décision ultime dont les conséquences peuvent s'avérer rapidement néfastes pour la suite des évènements. La Cédéao a beau alterner la menace et la négociation, toujours est-il que le temps ne joue guère en faveur de la junte qui a, déjà, cédé à l'exigence de la durée de la transition, ramenée de trois ans initialement à dix-huit mois, suite aux pressions exercées à la fois par l'organisation régionale et par la Commission de l'Union africaine.

Ainsi, il est possible de déduire que les divergences qui planent au sein du groupe chargé de la désignation du chef de l'Etat successeur de IBK, actuellement hospitalisé aux Emirats arabes unis, vont constituer un frein, surtout que les discussions se déroulent dans un huis clos absolu, et en l'absence des médias. Les dix-neuf membres présents pour cette décision ô combien délicate doivent, également, choisir, outre le président, le nouveau Premier ministre. Les débats auront beau se dérouler en aparté, tous les regards sont braqués sur Bamako et sur la junte militaire désormais au pouvoir et à laquelle certains prêtent l'intention de ne pas retourner dans les casernes avant longtemps. Pourtant, la concession évoquée plus haut sur la durée de la transition témoigne de la volonté des responsables de la junte de composer avec le M5-RFP, même si ce dernier a connu, ces derniers jours, des divisions relatives à la désignation d'un civil ou d'un militaire comme chef de l'Etat. Comment pourraient-ils faire autrement, sachant que le Mali est déjà tributaire de sanctions imposées par la Cédéao et qu'il doit, en outre, tenir compte des avis de ses partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? L'impatience des uns et des autres ne peut être ignorée et la venue prochaine de l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, à Bamako, sonnera comme le dernier avertissement.