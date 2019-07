Une attaque «kamikaze» a tué, samedi, six militaires de l’armée syrienne à un poste de contrôle dans la province méridionale de Deraa en Syrie et a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daesh), ont rapporté des médias et une ONG syrienne. L’attaque s’est produite dans un secteur situé à proximité de la localité de Mleiha al-Atch, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Selon des médias, le groupe terroriste (EI/Daech) a revendiqué samedi soir une «opération kamikaze, menée par un de ses hommes qui a tiré avec une mitraillette sur un groupe de militaires avant de faire détoner sa ceinture d’explosifs». Selon l’OSDH, un «kamikaze sur une moto s’est fait exploser contre un point de contrôle tenu par des militaires et des milices alliées sur une route, tuant six militaires et faisant des blessés». L’agence de presse syrienne Sana a donné une version différente des faits et fait état de «blessés», expliquant qu’un «terroriste s’était fait exploser avec sa ceinture d’explosifs durant un raid de l’armée contre une poche terroriste». Les forces syriennes à Deraa sont souvent la cible de tirs et d’attaques qui font parfois des victimes, rappelle l’OSDH. La province de Deraa a été reprise aux groupes terroristes à l’été 2018 par l’armée syrienne soutenues par la Russie.