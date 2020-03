Une Canadienne et son compagnon italien, enlevés il y 15 mois au Burkina Faso en proie aux violences, sont arrivés, hier, à l'aéroport de Bamako en apparente bonne santé après avoir recouvré la liberté dans le nord-est du Mali. Ni les circonstances de la libération d'Edith Blais et Luca Tacchetto ni les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés aux environs de Kidal (nord-est du Mali), à près d'un millier de km du lieu de leur enlèvement, n'étaient encore clairement établies. Edith Blais et Luca Tacchetto auraient réussi à échapper à leurs ravisseurs près de Kidal, selon des informations préliminaires fournies par le chef de la mission de l'Onu au Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif. Ils se sont ensuite fait conduire auprès des Casques bleus de la Minusma. Les deux otages ont disparu mi-décembre 2018 alors qu'ils traversaient le Burkina Faso. Le couple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à partir de Bobo-Dioulasso, à plus de 360 kilomètres de la capitale de ce pays d'Afrique de l'Ouest, quand leur trace a été perdue. Ils comptaient se rendre au Togo pour un projet humanitaire avec l'organisme Zion'Gaïa.