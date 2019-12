Promise, samedi dernier, par Habib Jemli, la composition du prochain gouvernement tunisien devrait être annoncée aujourd’hui même, alors que les partis et les médias tunisiens ont multiplié pendant plusieurs jours le suspense et les annonces selon lesquelles il se serait heurté à de sérieuses difficultés pour y parvenir. Aussi, a-t-il tenu à balayer toutes « les rumeurs », les attribuant à une méconnaissance des progrès accomplis et des efforts consentis par les uns et les autres dans ce but. Il y aura, a donc promis Habib Jemli, un Exécutif de coalition, dont la forme et les attributs ont fait l’objet d’une importante réunion présidée par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, et à laquelle ont participé les quatre partis de la coalition, consultés par Habib Jemli. «La composition du prochain gouvernement sera annoncée la semaine prochaine», a-t-il indiqué samedi, à Tunis, à l’issue de la réunion de la coalition quadripartite (Ennahdha, le Courant démocrate, Echaab et Tahya Tounès), laissant entendre que les concertations ont bel et bien abouti à un deal, de sorte qu’il ne reste plus qu’à peaufiner la cérémonie officielle.

Dans sa déclaration aux médias, il a cependant mis un bémol en précisant que les autres partis qui formeront la coalition gouvernementale doivent consulter leurs structures afin de valider la liste des candidatures proposées aux différents postes ministériels puis une réunion aura lieu qui permettra de statuer définitivement sur les noms retenus puisque, selon Habib Jemli, chaque formation a été chargée de proposer trois noms dont une femme pour chacun des portefeuilles à pourvoir. Il est à noter que près de la moitié du futur cabinet sera constituée par des personnalités indépendantes des courants politiques, et ce conformément à la volonté du nouveau chef du gouvernement tunisien qui a évoqué son droit au veto pour les candidatures jugées litigieuses ainsi que son aval préalable pour les départements à caractère économique, financier ou technique dont il estime qu’ils relèvent de son domaine réservé. Habib Jemli aurait, selon ses dires, déjà inventorié des candidatures pour ces portefeuilles, au cours d’une réunion avec Rached Ghannouchi, Mohamed Abbou, Zouhair Maghzaoui et Youssef Chahed, les chefs de file d’Ennahdha, du Courant démocrate, d’Echaab et de Tahya Tounes.

Ainsi, la boucle serait-elle bouclée et le prochain gouvernement construit sur des bases solides puisqu’il « bénéficiera d’un large soutien politique ». Pourtant, la somme des sièges obtenus par les quatre mouvements à l’Assemblée des représentants du peuple ne suffit pas à assurer une majorité confortable. Tout au plus, elle permet de garantir une validation des futures lois dont la Tunisie a cruellement besoin pour relancer la machine économique, mais à la condition qu’aucun élu n’en vienne à traîner la patte. Il reste désormais à Habib Jemli de présenter au chef de l’Etat les propositions pour les ministères régaliens des Affaires étrangères et de la Défense pour lesquels il a constitutionnellement un droit de regard, étant donné que c’est lui et lui seul qui les désigne. Tout indique que la coalition au pouvoir « commence à se dessiner » effectivement, selon les propres termes de Jemli qui croit dans le « consensus important » à l’origine de ces progrès inattendus dont on imagine qu’ils ont bénéficié de quelques concessions non moins surprenantes, de part et d’autre.

La réunion de vendredi dernier aura permis aux quatre partis coalisés de mettre à plat leurs griefs et leurs ambitions, délivrant un message quant à leur volonté de « travailler pour trouver des solutions à la situation économique et sociale » dont pâtit la Tunisie qui attend avec impatience, tout comme les pays partenaires d’ailleurs, un signe positif de renouveau.