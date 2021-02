Les travaux de la 9e réunion de coopération générale entre la Ligue arabe et la Commission de l'Union africaine (UA) ont été ouverts lundi sous la coprésidence du SG de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit et du président de la commission de l'UA, Moussa Faki, en vue d'examiner les questions de coopération, de partenariat et d'intérêt commun dont le processus de règlement en Libye. Les deux parties ont convenu d'intensifier «les actions pour soutenir les parties libyennes en vue de la poursuite du processus de règlement de la crise libyenne, outre l'appui au Soudan pour lui permettre de faire aboutir sa transition politique et à la Somalie pour qu'elle recouvre sa stabilité». Il a été également question de passer en revue la situation dans la Corne d'Afrique, l'impératif d'encourager les efforts de coopération, de complémentarité et de bon voisinage dans la région et l'échange de vues sur les développements survenus au niveau des frontières entre l'Ethiopie et le Soudan, ainsi que le déroulement des négociations au sujet du «Barrage de la renaissance», qui se déroulent sous l'égide de l'UA entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie et enfin, la résolution des différends entre la Somalie et le Kenya. Il a également été convenu de la tenue de la 10e réunion de coopération générale entre la Ligue arabe et la Commission de l'UA en 2022 à Addis-Abeba Abou El-Gheit a salué «la position inébranlable de l'UA en faveur de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien», tandis que Moussa Faki a souligné «la constance de la position de l'UA dans son soutien à la juste cause du peuple palestinien jusqu'à la récupération de sa liberté et l'établissement d'un Etat palestinien indépendant». Dans son intervention lors de la réunion, le secrétaire général de la Ligue arabe a mis l'accent sur «le caractère ancestral des relations historiques entre le monde arabe et l'Afrique et les aspects multiples et complémentaires de la coopération entre la Ligue et l'Union africaine, un engagement commun et mutuel contribuant grandement à promouvoir la coopération entre les deux organisations, notamment à la lumière des énormes défis auxquels la région arabe et africaine est confrontée». Abou El-Gheit a mis l'accent sur, «l'importance de conjuguer les efforts et la coopération institutionnelle afin d'établir et de consolider les fondements de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans nos deux régions, ce qui nécessite, tout d'abord, de renforcer notre action commune et notre activité d'intégration pour résoudre les conflits et les crises dans notre espace arabo-africain commun».

Il s'est félicité du dialogue qui a été enclenché entre le Secrétariat général de la Ligue et la Commission africaine sur l'échange d'informations concernant la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, un domaine nouveau et important qui prouve l'importance du travail conjoint entre les deux organisations, et montre les avantages d'une coopération coordonnée entre eux pour faire face aux énormes défis sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie. Avant la réunion, les deux parties ont eu des entretiens bilatéraux au siège de la Ligue arabe, portant sur l'évolution de la situation arabe et africaine d'intérêt commun ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux organisations dans le cadre du règlement des crises dont le processus de règlement en Libye, la situation au Soudan et le dossier somalien, outre les questions liées au processus de partenariat arabo-africain et le suivi des décisions issues des précédents sommets arabo-africains.

Cette réunion qui est un mécanisme de coordination de haut niveau entre les deux organisations, instaure davantage de coopération et d'activité complémentaire entre elles en soutien aux priorités communes et au service des intérêts des Etats et des peuples arabe et africain. Dans un communiqué, la Ligue arabe a indiqué que les entretiens avaient eu lieu avant que les deux responsables ne coprésident la réunion élargie de coopération générale entre la Ligue arabe er l'UA, ajoutant que Abou Gheit et Faki «ont passé en revue le processus de suivi de la mise en oeuvre des décisions du dernier sommet arabao-africain en 2016 à Malabo en Guinée équatoriale, ainsi que les plans d'action communs qui en sont issus, en prélude du prochain 5ème sommet arabo-africain entre les souverains et les chefs d'Etat et de gouvernement des deux parties, prévu au Royaume d'Arabie saoudite.