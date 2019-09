C’est une grande première à la fois pour la Tunisie mais aussi pour tous les pays arabes. A huit jours du premier tour de l’élection présidentielle, le pays était invité, hier, à assister à un grand débat entre le premier groupe de candidats, suivi par les deux autres aujourd’hui et demain. Il s’agit là d’un événement inédit et exceptionnel que le pays attendait avec une impatience teintée de curiosité car certains des prétendants sont d’illustres inconnus pour le pays profond. Considéré par ses promoteurs comme l’apothéose de la campagne électorale et un moment fondateur dans la vie politique d’une Tunisie pionnière en matière de Printemps arabe, le rendez-vous a donné lieu à un battage médiatique sans précédent depuis plusieurs semaines, mobilisant aussi bien les chaînes de télévision publiques et privées qu’une ONG versée dans ce genre de débats. Certaines télévisions comme El Hiwar Ettounsi ou Al Wataniya sont allées jusqu’à braver l’interdit signifié par l’ISIE en interviewant des candidats comme Abdelfatah Mourou ou Slim Riahi, écopant d’amendes allant de 10 000 à 50 000 dt.

Tunisiennes et Tunisiens auront dès hier soir pris le pouls de cette nouvelle donne politico-médiatique qui voit les 26 candidats répartis en trois soirées -9 samedis,

9 dimanches et 8 lundis- pour une émission de deux heures et demie chacune, à la faveur de laquelle ils auront ou devront, c’est selon, tenté de convaincre les électeurs de soutenir leur programme, du moins pour ceux qui en ont. Car sur les 26 candidats, seule une dizaine dispose dudit programme et l’a transmis dans les délais à l’ISIE avant de le distribuer, au fur et à mesure des meetings animés dans la capitale et plusieurs autres villes du pays. Solennellement intitulée « La route vers Carthage. La Tunisie fait son Choix », l’émission est retransmise par onze chaînes de télévision dont deux publiques, et une vingtaine de radios. «On ne pourra pas y échapper», se délectait la veille le fondateur de l’ONG partenaire de l’initiative, Belabbes Benkredda. Le plateau, installé dans les locaux de la chaîne publique Wataniya, se présente en demi-cercle avec, au milieu des candidats tirés au sort, deux journalistes modérateurs. Un nombre indéterminé de questions élaborées par des journalistes et tirées au sort vendredi, est posé

aux candidats qui auront 90 secondes pour y répondre. A la fin de l’émission, chacun pourra durant une minute expliciter son programme et toutes ses promesses. Au bout du compte, chaque participant aura disposé d’un quart d’heure de temps de parole, un engagement des organisateurs.

Hier soir, les Tunisiens des villes et des campagnes avaient sans doute les yeux rivés sur des «poids lourds» comme le candidat islamiste Abdelfattah Mourou, le premier président de la Tunisie d’après 2011 Moncef Marzouki, l’ancien Premier ministre Mehdi Jomaa, la passionaria anti-islamiste et soutien mordicus du régime Zine el Abidine Ben Ali, Abir Moussi, ou encore... la chaise vide réservée au candidat controversé Nabil Karoui, qui aura suivi l’émission depuis la prison d’El Mornaguia où il est détenu pour blanchiment d’argent présumé. Les organisateurs du débat ont bien songé à le faire participer par téléphone mais jusqu’à une heure tardive la justice pourtant sollicitée n’a donné aucune réponse, à cet égard. Il se trouve que, dans tous les cas de figure, cette situation va considérablement joué en sa faveur car il aura beau jeu de faire valoir qu’il est bel et bien victime d’un règlement de compte politique. Cela aura pour conséquence de conforter davantage son avance, déjà spectaculaire, dans les sondages et on ima-gine sans peine la situation extraordinaire dans laquelle peut se retrouver la Tunisie dans quelques jours, avec un président élu et détenu à

El Mornaguia !

Toujours est-il que cette initiative unique en son genre dans tout le Monde arabe va permettre à la Tunisie d’accentuer son avance en matière de gestion démocratique, d’autant que le suprême atout sera que nul ne sait exactement qui va être le grand gagnant de cette élection. Les Tunisiens qui affirment qu’on ne peut leur faire prendre des vessies pour des lanternes tablent majoritairement sur ces débats télévisés pour arrêter leur choix et, rien que pour cela, l’élection s’avère totalement imprévisible.