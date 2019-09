Hommes politiques et citoyens anonymes ont rendu un hommage unanime à l’ancien président Jacques Chirac, bien plus pour sa personnalité attachante que pour son action politique. A l’étranger, les médias qui se sont toujours étonné de l’ « étrange attachement » des Français à leur chef de l’Etat n’ont pas dérogé à la règle en exprimant leur tristesse. Parmi les chefs d’Etat étrangers, on retiendra les hommages de: Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, qui n’a jamais caché son admiration et entente avec Jacques Chirac, a salué un dirigeant «sage» et «visionnaire». «Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays», a-t-il déclaré.

Vendredi, le président chinois Xi Jinping a salué « un vieil ami de la Chine ». L’ancien président français Jacques Chirac «a apporté d’importantes contributions à l’établissement et au développement d’un partenariat stratégique global entre la Chine et la France (...) et à la promotion des échanges mutuels entre l’Est et l’Ouest», a affirmé M. Xi dans son message, selon des propos rapportés par CCTV.

La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, rendu hommage à «un formidable partenaire et ami». Son ministre des Affaires étrangères, Heiko Mass, a poursuivi en évoquant un «grand homme d'Etat et européen».

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s’est déclaré «touché et dévasté» par la mort de l’ancien Président français. «Un grand homme d’Etat» et «un grand ami», a déclaré ce jeudi la porte-parole en chef de la Commission. «Son héritage pour la France et l’Union européenne restera à jamais», a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. «Le président (de la Commission) n’a pas de mot pour exprimer son deuil.»

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, salue en anglais « un leader politique formidable qui a façonné le destin de son pays », avant d’adresser en français ses condoléances « à sa famille, à ses proches et au peuple français ».

L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a, lui aussi, rendu un hommage à Jacques Chirac. «J’ai passé des longues heures au conseil européen à côté de Jacques Chirac, écrit-il. En discutant des dossiers difficiles, son humour était toujours une source de soulagement. Mais c’est surtout son attachement au projet européen et le fait qu’il était un vrai homme d’Etat qui nous manquera».

Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, a qualifié Jacques Chirac de «leader qui a marqué la politique européenne».

Quant à Saad Hariri, Premier ministre libanais, il se souvient de Chirac comme l’un des «plus grands hommes» de la France et un «grand frère». Les Chirac et les Hariri étaient en effet très proches.