Les 75 représentants de différents courants en Libye, réunis à Tunis, pour un dialogue politique décisif entre les deux principaux protagonistes de la crise vont-ils réussir le pari d'un conclave porteur de solution miracle après une décennie de conflits et de profondes divisions? La question est dans tous les esprits, même si la Mission des Nations unies pour la Libye (Manul) se veut optimiste sur la capacité des délégués à surmonter les nom-breux obstacles. Déchirée depuis 2015 entre le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et les autorités de l'Est incarnées par Khalifa Haftar, avec le soutien de la Russie, notamment la Libye a connu l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar, en avril 2019, pour s'emparer de la capitale. Un échec cuisant qui a ouvert la voie, en juin 2020, à l'annonce d'un cessez-le-feu national, devenu permanent en octobre dernier. Ce climat de ni guerre ni paix, conséquence d'un deal russo-turc, a permis l'amorce d'intenses pourparlers entre les deux camps selon la formule des trois axes, parlementaire, militaire et politique. Forte des avancées obtenues lors des réunions au Maroc et en Suisse, la Manul a programmé les discussions actuelles en Tunisie pour l'adoption d'une feuille de route avec laquelle les 75 délégués vont convenir de futures élections générales et de la composition d'un nouvel Exécutif. Outre la formation d'un Conseil présidentiel de trois membres représentant les trois grandes régions libyennes, il est question d'un gouvernement où siégeraient, côte à côte, toutes les parties au conflit libyen. Quant à la présidence du Conseil présidentiel, si elle irait à une personnalité de l'Est, la chefferie du gouvernement reviendrait à l'Ouest, et vice versa.

Cet Exécutif unifié devrait, selon l'ONU, être en place dès le début de l'an prochain, c'est-à-dire dans moins de deux mois, alors que les élections devront avoir lieu au plus tard dans un an et demi. Entre-temps, il s'agira de parachever l'adoption de la nouvelle Constitution, en cours de rédaction depuis 2014. Reste à savoir dans quelle mesure les 75 délégués réunis à Tunis, députés et membres de la société civile, pourront obtenir une légitimation de leurs décisions par l'ensemble des composantes de la Libye qui ne se limitent pas à la seule Tripolitaine et à la seule Cyrénaïque. Au Sud du pays, les tribus sont diverses et les minorités ethniques ont également leur mot à dire. Or, il semble que la désignation des 75 délégués présents à Gammarth résulte d'un processus arbitraire et opaque de l'ONU, susceptible de provoquer des tensions. D'aucuns craignent, en outre, l'émergence d'un GNA-bis dont la création n'a pas été validée par le Parlement, en 2015, d'où la dichotomie du pouvoir entre l'Est et l'Ouest libyen. De provisoire qu'il était, selon l'accord de Skhirat, le GNA aura duré 5 ans et donné à ses membres un appétit certain.

Toujours est-il que les pourparlers de Tunis vont dépendre, largement, du bon vouloir des parrains de chaque camp concerné par les négociations, Russie, France, Emirats et Egypte pour Haftar, Turquie et Qatar pour le GNA. D'où la crainte d'un soutien étranger à tel ou tel camp et telle ou telle personnalité qui chercherait à maintenir sa position. De fait, on aura remarqué la forte présence à Gammarth des représentants des diverses puissances impliquées en Libye, preuve de leur volonté affichée de respecter les conclusions de la Conférence de Berlin mais aussi de leur détermination à sauvegarder leurs intérêts par rapport aux solutions préconisées. Et quand bien même l'issue du dialogue semblerait incertaine, on ima-gine que ces rassemblements d'envergure montrent, au moins, que la page des affrontements militaires est tournée et que la Libye s'oriente vers un conflit gelé, sinon larvé.