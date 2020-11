Quelques heures après la rencontre en Arabie saoudite, comme lors de la réunion secrète avec le président de transition soudanais en Ouganda, Israël a éventé la visite, elle aussi, secrète, du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu, accompagné du chef du Mossad, à Neom où les attendaient le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le prince héritier Mohamed ben Selmane.

Le site israélien utilisé pour cette divulgation gouvernementale «anonyme», Walla News, révélait ainsi que le Premier ministre Benyamin Netanyahu avait fait un saut de cinq heures en Arabie saoudite, la veille au soir, le temps d'y rencontrer le prince héritier du royaume, Mohammed ben Selmane. L'entretien s'est déroulé à Neom, la mégapole ultramoderne en construction dans le nord-ouest de l'Arabie, en présence de Mike Pompeo, qui «achevait», par-là même, une tournée au Proche-Orient -probablement la dernière -, et du chef du Mossad, Yossi Cohen. Déjà, par le passé, les médias sionistes ont rapporté ce genre de rencontres entre Netanyahu et MBS mais c'est la première fois que cette nouvelle devient incontestable, malgré le démenti cafouilleux du ministre saoudien des Affaires étrangères. Si Netanyahu, à son retour pour une séance de travail avec son parti, le Likoud, s'est refusé à tout commentaire, le ministre israélien de l'Education s'est empressé de saluer à la radio «un incroyable accomplissement».

Pas si incroyable que cela, en réalité, puisque les récentes normalisations avec les Emirats, Bahrein et le Soudan étaient annonciatrices d'un nouveau coup de poignard dans le dos des Palestiniens, l'administration Trump ayant multiplié les efforts, les pressions et les menaces pour contraindre les Etats visés à signer un tel accord avec l'entité sioniste. Restait l'Arabie saoudite, Mohamed ben Selmane ayant, selon toute vraisemblance, donné des assurances à ses «alliés» américains, Pompeo et Kushner, en particulier, sur sa volonté de sauter le pas, au moment opportun. Un moment délicat à définir, compte tenu des particularités du royaume saoudien. Qui plus est, cinq heures après la diffusion de l'information israélienne, le MAE saoudien Fayçal ben Farhan a provoqué la confusion, en niant toute présence israélienne à Neom.

Grand gagnant de cette nouvelle donne, Netanyahu qui doit céder à son encombrant partenaire, Benny Gantz, les clés du gouvernement en 2021, voit celui-ci lancer contre lui une commission d'enquête sur des soupçons de corruption, lors d'achats de sous-marins allemands. Déjà en proie à d'autres affaires du même genre et très critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, le Premier ministre sioniste avait grandement besoin de ce coup d'éclat diligenté par ses amis du clan Trump pour redorer son blason. Mais Ben Selmane redoute d'avancer trop vite sur des charbons ardents, au risque de provoquer des réactions violentes, alors que Netanyahu rêve, lui, de décrocher le trophée saoudien, sans tarder. Pour l'Etat hébreu, cet acquis a, en effet, un tout autre poids que les normalisations avec les deux émirs du Golfe et les chefs de la transition soudanaise. Sa reconnaissance par un poids lourd de la région et chef de file de l'OCI finirait par enterrer, définitivement, la question palestinienne. Par-delà cette impatience que justifie la fin de mission du président Trump et de son administration, grâce auxquels Israël a beaucoup gagné en quatre ans, au mépris du droit et des résolutions de la communauté internationale, il reste que l'Arabie saoudite doit compter sur les réactions internes et régionales qui imposent une marche vers la normalisation prudente et aiguisée.