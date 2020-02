Une nouvelle mouture de la résolution palestinienne qui doit être soumise demain à un vote du Conseil de sécurité de l’ONU, s’abstient de condamner le plan américain pour le Proche-Orient contrairement à sa première version. Le nouveau texte remis vendredi aux 15 membres du Conseil de sécurité «constate que l’initiative présentée le 28 janvier 2020 par les Etats-Unis s’écarte des paramètres internationalement approuvés pour une solution durable au conflit israélo-palestinien, tels que prévus dans les résolutions pertinentes des Nations Unies». Le premier texte, porté par la Tunisie et l’Indonésie, membres non permanents, soulignait que le Conseil de sécurité «regrettait fortement» que le plan de paix américain «viole le droit international». L’assouplissement du texte, qui continue de dénoncer la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est et affirme la nécessité de préserver les lignes de partage définies en 1967, risque d’être insuffisant pour éviter un veto américain lors du vote. Le projet amendé ajoute, par rapport à la première version, un paragraphe «condamnant tous les actes de violence contre des civils, incluant des actes de terreur, comme les actes de provocation, d’incitation (à la violence) et de destruction». Par ailleurs, il ne demande plus qu’une conférence internationale sur le Proche-Orient soit convoquée «au plus tôt», se bornant à rappeler qu’elle est prévue dans une résolution de l’ONU datant de 2008.