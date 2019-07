La riposte de l’Armée nationale libyenne autoproclamée du général à la retraite Khalifa Haftar au raid contre une base aérienne, vendredi soir, dans le centre du pays, mené par les forces loyales du gouvernement national libyen (GNA) reconnu par la communauté internationale et présidé par Fayez al Serraj, n’aura pas tardé. Après avoir été une importante plateforme militaire libyenne, la base d’al-Joufra sert aujourd’hui aux forces pro-Haftar de base d’opérations et de ravitaillement, reliant les villes de l’est et de l’ouest du pays. « L’armée de l’air a frappé un rassemblement de mercenaires sur la base d’al-Joufra, détruisant un hangar des drones appartenant à un pays hostile », avaient proclamé sur leur page Facebook les forces pro-GNA, sans dire de quel «pays hostile» il s’agit. Les deux camps s’accusent mutuellement de recourir à des mercenaires étrangers et de profiter du soutien militaire de puissances étrangères.

Les forces du GNA ont également affirmé avoir détruit un dépôt de munitions et touché un Illiouchine 76, un avion cargo «utilisé pour le transport de munitions et mercenaires vers la Libye». Les forces du GNA se sont félicité «du succès avec lequel tous les objectifs principaux ont été atteints» grâce aux «renseignements et des opérations de haut niveau».

Hier, une frappe aérienne de l’ANL a visé un hôpital situé à la périphérie de la capitale Tripoli, tuant 5 médecins et en blessant 8 autres « L’hôpital de campagne situé dans le secteur de la Route de l’Aéroport au sud de Triploi, a été visé par un raid aérien, tuant cinq médecins et blessant huit autres personnes, dont des secouristes», a révélé à des médias locaux Lamine al-Hachémi, porte-parole du ministère. Ce n’ est pas la première fois que l’ANL de Haftar s’en prend à des ambulances et à des hôpitaux de campagne, proches des zones de combats, à moins d’une centaine de km au sud de Tripoli. Le GNA a maintes fois dénoncé ces pratiques qui vont à l’encontre des traités internationaux mais Haftar n’en a cure. Il minimise les pertes de ses troupes et les engage à poursuivre l’offensive malgré la farouche résistance des milices pro GNA tant il veut coûte que coûte s’emparer de Tripoli, la clé de la main mise sur l’ensemble du territoire libyen. Pour cela, il est prêt à tous les scénarii et n’hésite pas à cumuler les crimes de guerre dont il pense qu’ils ne sont rien d’autre que des dommages collatéraux. Voilà donc quatre mois qu’il impose à la population civile de Tripoli des bombardements aveugles qui n’épargnent ni les quartiers résidentiels, ni les écoles ni même les hôpitaux et ses troupes redoublent de férocité parce qu’elles ne parviennent pas à progresser dans leur tentative de s’emparer d’une partie, au moins, de la capitale tant elles font face à une résistance farouche des forces loyales au GNA. Ainsi, le bombardement de l’hôpital de campagne d’al Swani, à quelque 25 kilomètres de Tripoli, avait-il pour but la destruction des installations et des différentes équipes médicales qui y activaient malgré le tumulte de l’artillerie lourde. Dix jours auparavant, le 16 juillet, ce même hôpital de campagne d’al-Swani, avait été visé pour la seconde fois, depuis le début de l’offensive meurtrière de Haftar sur la capitale. Trois médecins et un ambulancier avaient été blessés. Ces crimes s’ajoutent à celui de la destruction d’un centre d’hébergement pour migrants qui avait été bombardé début juillet, entraînant la mort de plusieurs dizaines d’entre eux et un tollé international demeuré sans suite parce que le Conseil de sécurité n’a pu s’entendre sur la désignation des responsabilités dans une motion sans lendemain.

L’ONU ainsi que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de nombreuses autres ONG ont, maintes fois , demandé aux belligérants d’ épargner les infrastructures et les personnels médicaux. Peine perdue, l’ANL du général Haftar porte l’entière responsabilité, depuis le lancement de son offensive le 4 avril dernier, des 1093 morts et 5752 blessés, sans compter plus 100 000 déplacés, selon le bilan le plus récent de l’OMS.