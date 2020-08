Une explosion a touché, mardi, le convoi d'une patrouille militaire conjointe turco-russe dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé le ministère turc de la Défense. «Un véhicule du convoi a été légèrement endommagé par une explosion lors de la 26e patrouille terrestre conjointe sur l'autoroute M4 à Idlib, qui se déroulait dans le cadre du protocole turco-russe du 5 mars», a précisé le ministère sur Twitter. Le 5 mars, la Turquie et la Russie ont conclu un accord pour maintenir un cessez-le-feu temporaire sur «toutes les opérations militaires le long de la ligne de contact dans la zone de désescalade d'Idlib» et ont envisagé la création d'un couloir de sécurité à 6 km au nord et 6 km au sud de l'autoroute M4, après que près de 60 soldats turcs eurent été tués dans le cadre de l'escalade des tensions entre les troupes syriennes et turques dans la région. L'autoroute M4, une artère majeure située à environ 30 km de la frontière sud dela Turquie, relie Alep à Lattaquié en Syrie. Les patrouilles conjointes turco-russes ont commencé le 15 mars le long de l'autoroute dans le cadre de l'accord.