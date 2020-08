Contraint et forcé par les initiateurs d'un coup d'Etat prévisible, le président malien Ibrahim Boubacar Keita a annoncé, mardi soir, à la télévision, sa «démission», assortie de la dissolution du gouvernement et du Parlement, des revendications portées par une rue en colère, depuis plusieurs mois, et sans cesse exigées par l'opposition, regroupée autour du M5 dont la figure de proue est l'imam Moussa Dicko. Le Mali qui est désormais contrôlé par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) traverse une crise sociopolitique profonde, aggravée par les manifestations à Bamako et dans d'autres villes depuis mars dernier alors que l'insécurité dont souffre le pays est devenue chronique. À la base de cette agitation permanente, une coalition hétéroclite de chefs religieux, politiques et de la société civile a donné naissance au Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces patriotiques du Mali (M5-RFP) dont l'exigence majeure concerne le départ du président Keïta, élu en 2013, puis réélu en 2018, pour un mandat de cinq ans. Le 26 mars 2020, des inconnus ont enlevé en rase campagne le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, un événement sans précédent qui a causé un choc profond à la fois au Mali et partout dans le Sahel.

Trois jours plus tard, en pleine pandémie de Covid-19, IBK et son gouvernement maintiennent le 1er tour des législatives dont le déroulement est assorti de rapts d'agents locaux, de pillage des bureaux de vote et même d'attentats meurtriers. Ce qui n'a pas empêché la Cour constitutionnelle d'inverser, quarante-huit heures plus tard, le résultat d'une trentaine de bureaux au profit du parti majoritaire du président Keita. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans un Mali déjà en pleine ébullition. Dès le 30 mai, sous la férule de l'influent imam Mahmoud Dicko, des partis d'opposition et un mouvement de la société civile tissent une alliance inédite pour organiser des rassemblements de masse aux cours desquels sont exigés, pêle-mêle, le départ d'IBK et des instances qui le soutiennent. Surtout, ils critiquent durement l'impuissance du pouvoir face à l'insécurité, le marasme économique et la décision de la Cour constitutionnelle. Par milliers, les Maliens apportent leur soutien à la démarche et mettent en difficulté le président et le gouvernement, sans empêcher pour autant IBK de reconduire à la mi-juin son Premier ministre Boubou Cissé, tout en concédant le projet d'un gouvernement d'union nationale.

Sans écho, cette proposition est relayée par une médiation des pays de la Cédéao qui tentent de sauver les meubles, sans parvenir à convaincre une contestation de plus en plus déterminée à faire changer les choses. Dès lors, IBK aura beau promettre monts et merveilles - la nomination de candidats déclarés battus au Sénat, le réexamen de la décision de la Cour constitutionnelle et d'autres projets - il a dû compter avec la manifestation du 10 juillet, sous l'égide du M5, axée sur la désobéissance civile. Ce jour-là, le Mali a connu des attaques contre le Parlement, le siège de la télévision nationale et plusieurs troubles graves entraînant la mort de

23 personnes et 150 blessés.

Toutes les tentatives de médiation qui ont suivi, se sont heurtées à une intran-sigeance de la contestation qui rejette le compromis de la délégation ouest-africaine conduite par l'ancien président nigerian Jonathan Goodluck et son appel à «l'union sacrée», assorti de menaces à l'encontre de ceux qui s'opposent à son plan de sortie de crise. Menace qui n'a guère effrayé l'opposition qui a rejeté tout en bloc, réclamant le 12 août un départ sans condition du président Keita. Une exigence réitérée le 17 août à l'occasion de rassemblements monstres qui ont inquiété l'armée. Le coup d'Etat lancé, mardi soir est l'aboutissement d'une crise ouverte, depuis plusieurs mois, avec la montée en puissance d'une contestation initiée par la coalition hétéroclite de chefs religieux, d'hommes politiques et de membres de la société civile, dite «Mouvement du 5 juin» (M5-RFP).