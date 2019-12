L’événement n’est certainement pas anodin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a en effet reçu, hier, pour la seconde fois en moins de trois semaines, le président du Conseil présidentiel et chef du gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, Fayez al Serraj. Cette audience est d’autant plus significative qu’elle intervient quelques jours à peine après la déclaration du chef de l’Etat turc qui a affirmé sa disposition à envoyer des troupes turques en Libye pour soutenir le GNA au cas où la demande lui serait faite.

Il est à noter que cette nouvelle rencontre, intervenue à huis clos, ne figurait pas dans l’agenda public de Recep Tayyip Erdogan, même si elle a eu lieu dans la résidence officielle du palais de Dolmabahçe, sise sur la rive occidentale d’Istanbul. Du moins, c’est ce qu’a déclaré dans un communiqué la présidence turque, sans mentionner d’autres détails.

Le 27 novembre dernier, la première entrevue entre les deux hommes, également à Istanbul, a été conclue par la signature d’un accord de délimitation maritime et d’un accord de coopération militaire incluant l’envoi de renforts militaires turcs aux côtés des forces loyales au GNA pour défendre Tripoli en proie à une offensive de l’armée nationale libyenne ( ANL ) autoproclamée du général à la retraite Khalifa Haftar, depuis le 4 avril dernier. Si le premier accord a été aussitôt dénoncé par la Grèce et plusieurs autres pays européens, le second vient tout juste d’être débattu et ratifié par le Parlement turc. Anticipant cette ratification, Erdogan avait affirmé, mardi dernier, que son pays enverra des troupes en Libye pour appuyer le GNA, dès que ce dernier en ferait la demande. Des propos qui dessinent le futur immédiat du conflit libyen et préfigurent effectivement l’arrivée d’un contingent militaire dépêché par Ankara pour contrer les appétits de Haftar, soutenu par les Emirats arabes unis et par l’Egypte, entre autres.

Bien que membre de l’Otan, la Turquie pourrait, selon Erdogan, décider et agir seule pour « apporter toute l’aide nécessaire à la Libye ». Et, joignant le geste à la parole, le chef de l’Etat turc a étayé le rapprochement avec Tripoli par une annonce à l’adresse des Libyens de 16 à 55 ans, désormais dispensés de visa pour se rendre en Turquie. Lentement mais inexorablement, le conflit libyen est en train de prendre une autre tournure, bien plus dramatique et plus dommageable pour le peuple frère qui voit son destin hypothéqué par des ingérences flagrantes, synonymes d’une guerre par procuration, dont la raison principale n’est autre que la convoitise suscitée par les richesses du sous-sol libyen. Sourds à tous les appels de la communauté internationale qui prône un cessez-le-feu et le retour au dialogue inclusif, Haftar et ses parrains ont déjà répliqué à Erdogan et al Serraj en annonçant une « nouvelle bataille décisive » pour s’emparer de la capitale libyenne, sans cesse bombardée au point que l’unique aéroport international de Mitiga est devenu presque inutilisable. L’accord maritime conclu fin novembre entre la Turquie et la Libye va être le nouveau prétexte à une aggravation du conflit, d’autant qu’il est violemment contesté par la Grèce et Chypre car il assure à Ankara les droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale riches en hydrocarbures. Et grâce à cet accord, le gouvernement turc vient de prévenir qu’il « empêcherait toute exploration » d’hydrocarbures sans son autorisation. De quoi enflammer davantage les motivations égyptiennes et émiraties, notamment.