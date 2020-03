Le monde entier a peur et retient son souffle. Et pour cause, ce sont plus de 200.000 cas du nouveau coronavirus qui étaient recensés hier, deux mois après le début de la pandémie en Chine, selon un bilan établi à partir des sources officielles dont celles de l'OMS. Pour être exact, ce sont 200 684 cas qui sont répertoriés partout dans le monde, avec cette réserve qu'il s'agit d'un chiffre approximatif par rapport au nombre réel de personnes contaminées et compte tenu du fait que beaucoup de pays ont une politique de dépistage limitée au test des cas nécessitant une hospitalisation. Sur l'ensemble des sujets atteints par la maladie, 80 000 ont été déclarés guéris tandis que 8 000 sont décédés.

Cependant, le nombre de cas ne cesse d'augmenter, parfois de manière fulgurante et la progression concerne

155 pays. C'est pourquoi chaque annonce des chercheurs qui travaillent avec acharnement pour trouver un antidote au Covid-19 est suivie avec une attention extrême. D'aucuns relativisent la menace du coronavirus au motif qu'il serait moins mortel que ne le sont les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux responsables de 15,2 millions de décès en 2016 dans le monde ou encore le sida qui a tué 32 millions de malades depuis son apparition. Mais la pandémie est telle qu'elle engendre une réelle psychose, contraignant les gouvernements à des mesures drastiques et plombant les économies des plus grandes puissances.

A l'heure actuelle, les recherches scientifiques sont menées dans une vingtaine de pays, notamment en Chine, en Russie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, pour ne citer que ces pays-là. Hier, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il interviendrait dans la soirée avec une «nouvelle importante» sur le coronavirus. «Je ferai une conférence de presse aujourd'hui pour discuter d'une information très importante de la FDA concernant le Virus Chinois!», a tweeté le président américain, sans donner plus de détails mais en utilisant la formule controversée avec laquelle il désigne le nouveau coronavirus. La Food and Drug Administration (FDA) est l'organisme fédéral qui supervise notamment la commercialisation des médicaments sur le territoire américain. Quelques heures plus tôt, Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300.000 malades, après des essais jugés «prometteurs» auprès de patients atteints du Covid-19.

La peur engendrée par certaines prévisions est due à l'évolution du taux de mortalité qui est passé de 2% le premier mois à 3% deux semaines plus tard, d'où l'urgence de la découverte du vaccin capable de stopper l'infection et sa transmissibilité. Les chercheurs vont-ils identifier l'antidote capable de mettre fin à cette maladie infectieuse émergente? Le monde entier l'espère. En attendant, seule la Chine qui enregistre une relative régression de la pandémie multiplie les aides aux pays affectés par le

Covid-19. Hier, elle a envoyé un million de masques à la France qui avait elle-même expédié à Wuhan des tonnes de matériels médicaux. Pékin ne cesse depuis quelques semaines de fournir son assistance en médicaments, produits pharmaceutiques et praticiens à l'Italie et à l'Espagne, les plus touchés en Europe par la pandémie. Cette solidarité nourrit une certaine espérance, surtout que l'Allemagne a, par exemple, exclu de permettre aux Etats-Unis de mobiliser pour leur propre compte les chercheurs en quête de remède miracle dont a besoin toute l'humanité.