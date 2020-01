Dans un communiqué, que ses porte-paroles ont transmis à la presse, Carlos Ghosn déclare : « Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l’otage d’un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité ». « Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré de l’injustice et de la persécution politique, a-t-il poursuivi. Je peux enfin communiquer librement avec les médias ». Il dit également son intention de tenir une conférence de presse dès la semaine prochaine. C’est de cette façon que Carlos Ghsn a annoncé sa rocambolesque évasion du Japon où il était assigné à résidence.

L’ancien P-DG de Renault-Nissan a fui, lundi dernier, vers le Liban en toute discrétion. Même son avocat japonais dit être « abasourdi » par la nouvelle. C’est par le biais d’un communiqué, transmis par ses porte-parole, que Carlos Ghosn a annoncé avoir quitté le Japon, pour rejoindre l’aéroport de Beyrouth, au Liban, dans la nuit de dimanche à lundi.

L’ancien P-DG de Renault-Nissan, qui a passé 130 jours en détention avant de bénéficier en avril d’une assignation à résidence à Tokyo, se trouvait dans l’attente d’un procès devant décider d’une éventuelle liberté conditionnelle. Il fait aujourd’hui l’objet de quatre inculpations au Japon pour malversations financières.

Une évasion et des zones d’ombre

Les circonstances de son départ rocambolesque intriguent le monde entier. À quelle surveillance a-t-il échappé ? Scruté lors de ses moindres faits et gestes, lors de chacune de ses sorties de prison, l’ancien P-DG de Renault-Nissan était parfois suivi par plusieurs policiers.

Les conditions de son exfiltration demeurent très floues.

« Les autorités françaises n’ont pas été informées de son départ du Japon et n’ont eu aucune connaissance des circonstances de ce départ», a indiqué ce mardi après-midi le ministère des Affaires étrangères. Il a vraisemblablement fait le voyage en deux étapes, via la Turquie.

Une des connaissances de l’homme d’affaires indique ainsi aux Échos que Carlos Ghosn a pu décoller en jet privé d’un petit aéroport au Japon, afin de réduire ses chances d’être reconnu. Selon la chaîne de télévision libanaise LBC, il aurait fait ce transfert caché dans une grande caisse en bois…

Selon le journal libanais al-Joumhouriya, il aurait ensuite rejoint Beyrouth, via un autre vol privé. Selon le quotidien arabophone, cette exfiltration rocambolesque serait l’œuvre d’une agence de sécurité privée qui aurait planifié, organisé et exécuté l’opération. Carlos Ghosn a utilisé une autre identité que la sienne pour prendre l’avion, relate la chaîne japonaise NHK. Aucun voyageur sous son nom ni sous son nom de naissance, n’a été enregistré, confirment les Échos. De fait, l’homme a dû bénéficier d’aide à l’intérieur du Japon pour se procurer un faux passeport, car dans le cadre de son assignation à résidence ce sont ses avocats qui conservent les trois siens et ils disent les avoir toujours en leur possession. De sources concordantes, il a en tout cas voyagé avec un passeport français et disposait de sa carte d’identité libanaise. À en croire l’équipe nippone de défenseurs de Carlos Ghosn, il ne les a pas informés de sa volonté de fuir le pays. « Il continuait à préparer son procès lors de nos réunions régulières », a affirmé son avocat qui l’a vu pour la dernière fois mercredi dernier. Des proches du magnat déchu de l’automobile, ont également confirmé à l’AFP qu’il n’avait rien non plus laissé transparaître auprès d’eux son dessein de fuite.

Pourquoi a-t-il choisi le Liban ?

L’homme d’affaires est détenteur de trois nationalités : libanaise, française et brésilienne, et il possède une maison à Beyrouth.

L’homme d’affaires, qui n’est pas poursuivi par la justice libanaise (contrairement à la justice française), ne risque pas d’être extradé, faute d’un accord en ce sens. Il jouit par ailleurs de forts soutiens politiques et de profondes attaches au Liban, où il est arrivé à l’âge de six ans avant de poursuivre ses études en France. Sa réussite a fait de lui un symbole de la diaspora libanaise : en 2017, un timbre à son effigie a même été créé par les autorités. Depuis l’an passé, les marques d’encouragement de la population libanaise se succèdent. Des photos de lui, portant la mention « innocent », se sont multipliées sur les réseaux sociaux et une campagne d’affiches « Nous sommes tous Carlos Ghosn » a vu le jour en décembre 2018.

« Le phénix libanais ne sera pas brûlé par le soleil du Japon», a commenté l’an passé le ministre de l’Intérieur, Nohad Machnouk, tandis qu’en novembre 2018, l’ambassadeur du Japon à Beyrouth a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, qui l’a sommé de s’expliquer sur les conditions de détention de Carlos Ghosn.

Ce qui est reproché à Carlos Ghosn

La dissimulation de revenus. Carlos Ghosn a été mis en examen au Japon pour avoir minimisé, dans les rapports de Nissan remis aux autorités boursières, environ la moitié de ses revenus, soit 9,23 milliards de yens (74 millions d’euros) de 2010 à 2018. Cela lui vaut deux inculpations. Lors de son unique comparution devant le tribunal, le 8 janvier, le magnat déchu de l’automobile a reconnu que des revenus étaient à l’étude pour lui être versés lorsqu’il serait en retraite mais n’avaient pas encore été actés.

Le constructeur, lui-même inculpé dans cette affaire, a cependant décidé d’imputer la somme en question sur ses comptes de l’exercice achevé fin mars, ce qui affaiblit la ligne de défense de Carlos Ghosn.

L’homme d’affaires a en outre été mis en examen pour « abus de confiance aggravé » : il est accusé d’avoir tenté de faire couvrir par Nissan « des pertes sur des investissements personnels » au moment de la crise financière d’octobre 2008.

La somme incriminée s’élève à 1,85 milliard de yens (14 millions d’euros). Pour résoudre ce problème financier, il a obtenu qu’un milliardaire saoudien, Khaled Juffali, se porte garant. Il l’aurait ultérieurement récompensé par des virements provenant de « la réserve du P-DG ». Nissan « n’a subi aucun préjudice », rétorque Ghosn. Quant aux versements effectués au Saoudien Khaled Juffali, ils ont été « validés par quatre cadres » et correspondent à « d’importants services rendus » à l’entreprise. Autre inculpation pour le même motif d’abus de confiance, Carlos Ghosn est sur la sellette pour des transferts d’argent émanant de Nissan, à un distributeur de véhicules du constructeur à Oman. Au total, cinq millions de dollars ont été utilisés pour le bénéfice personnel de Ghosn, selon le bureau des procureurs.

Des sources proches du dossier évoquent l’achat d’un yacht et des investissements dans un fonds contrôlé par son fils Anthony aux Etats-Unis, Shogun Investments LLC. Renault a transmis à la justice des éléments similaires, portant sur plusieurs millions d’euros de paiements suspects. Mais pour Carlos Ghosn, il y a d’autres dossiers pour lesquels il n’est pas encore poursuivi.

Le dossier mentionne l’existence de résidences de luxe à Beyrouth, Rio de Janeiro et Paris, achetées par l’intermédiaire de filiales basées aux Pays-Bas. Carlos Ghosn a aussi reçu une rémunération « confidentielle » de 7,8 millions d’euros de la part d’une société néerlandaise codétenue par Nissan et Mitsubishi Motors (NMBV). Autre soupçon, le versement d’émoluments à une de ses sœurs (755 000 dollars de 2003 à 2016) pour des activités de conseil au sein d’un « Global donation advisory council » qui, d’après Nissan, n’a jamais existé. Son anniversaire et son mariage au château de Versailles, deux événements qui intéressent la justice.

En France, l’ancien patron est soupçonné d’avoir obtenu la location du château de Versailles et du Grand Trianon pour l’organisation de son mariage en octobre 2016, une prestation évaluée à 50 000 euros, en contrepartie d’une convention de mécénat signée entre l’établissement public et la marque au losange.

Pour son 60ème anniversaire au Château, la facture de plus de 600 000 euros a été réglée par la société néerlandaise Renault-Nissan

BV (RNBV). Il a aussi dépensé 230 000 euros pour des invitations au Carnaval de Rio.

Que risque-t-il désormais ?

Les autorités japonaises pourraient décider de lancer un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’ancien P-DG, car en rejoignant le Liban, il rompt son engagement de ne pas quitter le Japon, induit par son assignation à résidence. Mais cela ne risque guère d’avoir d’effet : aucun accord d’extradition n’existe à ce jour entre le Liban et le Japon. Carlos Ghosn pourrait néanmoins, s’il est visé par un tel mandat d’arrêt, se voir empêcher de voyager dans d’autres pays avec lesquels le Japon a signé des extraditions. Pour l’instant, « aucune correspondance ou requête du Japon concernant M. Ghosn », n’a été envoyée au Liban, assure à l’AFP une source, aux Affaires étrangères.

Autre solution pour le gouvernement nippon : placer le sexagénaire sur la liste rouge d’Interpol, car il est désormais considéré comme un fugitif. Alors, son nom sera communiqué aux frontières des pays membres, dont le Liban, afin de réclamer son arrestation. Là encore, rien n’oblige Beyrouth à s’exécuter.

« Interpol ne peut pas le faire arrêter par la force, ou imposer une quelconque décision au Liban », a commenté auprès de l’AFP Ibrahim Najjar, ex-ministre de la Justice libanaise. Et ce dernier d’ajouter : «Jusqu’à nouvel ordre, M. Ghosn est en sécurité».

Il précise que l’homme d’affaires pourrait être jugé au Liban uniquement s’il a commis « un crime punissable par le droit libanais ». Or les fraudes fiscales et malversations financières qui lui ont été reprochées ont été commises au Japon.

