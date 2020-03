Le constat est connu, la situation dans le Sahel est vraiment mauvaise. Outre la montée en puissance continuelle du terrorisme qui affecte l’ensemble des populations de cette région, il existe plusieurs autres menaces dont les conflits intercommunautaires et les trafics en tous genres. C’est donc un fait établi que les dangers sécuritaires qui minent l’ensemble des territoires sahéliens sont multiples et corrélés, de sorte que les Etats sont impuissants et que leurs partenaires finissent par se résigner. Le président en exercice du G5 Sahel, le chef de l’Etat mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, a dressé un constat sans complaisance de cette donne et averti que « la situation générale n’est pas bonne ». C’est le moins qu’on puisse dire quand on connaît l’ampleur des dangers et des défis auxquels les gouvernements sont confrontés, alors même que leurs moyens sont, pour la plupart d’entre eux, limités. C’est dans la région centrale que les coups sont portés par les groupes terroristes et les bandes criminelles organisées qui activent dans le trafic de drogue, d’armes et de migrants. Elles profitent des conditions de grande précarité dans lesquelles subsistent les populations des pays concernés et elles parviennent même à emporter leur adhésion contrainte et forcée, là où les forces de sécurité s’avèrent impuissantes à juguler leur activisme.

La sonnette d’alarme a pourtant été tirée, depuis plusieurs années déjà. Et la conclusion des experts confirme la nécessité d’une riposte non seulement militaire, car, à elle seule, elle se révélera insuffisante, compte tenu des expériences antérieures, mais aussi et surtout économique et sociale. La meilleure arme susceptible d’annihiler l’expansion terroriste et criminelle dans toute la région sahélienne est celle du développement. Sauf qu’il ne suffit pas de le dire et redire, à souhait, mais qu’il faut procéder à la concrétisation de cette méthode de lutte contre la radicalisation.

Toute forme de passivité ou de manque d’imagination devant cette exigence entraînera, fatalement, la généralisation du processus et portera atteinte aux intérêts non seulement des pays voisins mais également de l’ensemble du pourtour méditerranéen, avec un flux sans cesse croissant des migrants sur les côtes européennes. Sans doute, n’est-ce pas facile de conjuguer la mécanique du développement et la lutte antiterroriste en même temps. Pourtant, il s’agit là du seul moyen capable d’empêcher le vide sécuritaire que craignent à juste titre les pays victimes du terrorisme. Un vide qui sera la source d’une aggravation inéluctable des rivalités intercommunautaires dont on a observé les prémices au Mali, au Niger et au Burkina, notamment. Il faut comprendre que les mouvements de population fuyant les zones de tension et d’attaques terroristes vont induire cette montée des périls, avec le face-à-face de groupes communautaires porteurs de grandes et de souffrances. L’unique bonne nouvelle qu’attendent les peuples du Sahel et les gouvernements concerne la solution du conflit libyen, étant donné que la cause principale de cette vague terroriste dans la région incombe à l’effondrement de l’Etat en Libye suivi d’un trafic d’armes,à grande échelle.