La Turquie a accepté jeudi de suspendre son offensive dans le nord-est de la Syrie et d’y mettre fin définitivement si les forces kurdes s’en retirent sous cinq jours, en vue de la création d’une «zone de sécurité». Pour permettre un retrait des forces kurdes «sous 120 heures, toutes les opérations militaires dans le cadre de l’opération (turque) ‘’Source de Paix’’ vont être suspendues et l’opération sera complètement arrêtée, une fois ce retrait achevé», a déclaré le vice-président américain Mike Pence à la presse, après plus de quatre heures d’entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les forces kurdes se sont déclarées prêtes, par la voix d’un de leurs commandants, à respecter «le cessez-le-feu» avec la Turquie.

Le président Donald Trump, qui s’est immédiatement félicité de cet accord, a surpris lors d’un meeting à Dallas, au Texas, reconnaissant avoir sciemment décidé de laisser les Turcs et les Kurdes se lancer dans cette bataille féroce parce qu’ils étaient «comme deux gamins» qui avaient besoin de se bagarrer. «Ce n’était pas conventionnel, ce que j’ai fait. J’ai dit: ils ont besoin de se battre un peu. Comme deux gamins, on les laisse se bagarrer un peu, et puis on les sépare», a-t-il lancé à ses partisans. «Alors, ils se sont battus quelques jours, et ça a été plutôt brutal», mais «pas une goutte de sang américain n’a été versée».

Brett McGurk, ancien envoyé spécial du président auprès de la coalition internationale, a jugé les remarques «obscènes et ignares». «200.000 personnes innocentes déplacées, des centaines de morts, des informations crédibles parlant de crimes de guerre, des prisonniers de l’EI qui s’échappent et les Etats-Unis qui évacuent et bombardent leurs propres positions ou les cèdent aux Russes. Deux gamins qui se bagarrent?», a-t-il lancé sur Twitter. Dans une lettre datée du 9 octobre et révélée par la chaîne américaine Fox Business, le président américain a exhorté son homologue turc à trouver un « bon accord » face aux kurdes. En nette rupture avec la diplomatie traditionnelle, il a menacé Erdogan de sanctions économiques. « Vous ne voulez pas être responsable du massacre de milliers de personnes, et je ne veux pas être responsable de la destruction de l’économie turque – ce que je ferais ». « L’Histoire vous jugera d’un œil favorable si vous agissez de façon juste et humaine. Elle vous considérera à jamais comme le diable si les choses se passent mal », met en garde Trump. « Ne jouez pas au dur! Ne faites pas l’idiot! », a-t-il conclu.

Selon l’accord annoncé par Pence, les forces kurdes devront se retirer d’un secteur d’une profondeur de 32 km censé se transformer à terme en «zone de sécurité», en faveur de laquelle la Turquie milite depuis des mois. Les Turcs ont promis aux Américains que cette «zone de sécurité» serait temporaire et ne provoquerait pas de déplacements massifs de populations, a déclaré, jeudi soir, le représentant spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey.

Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a confirmé l’accord, mais a souligné qu’il s’agissait d’un cessez-le-feu temporaire. «Nous suspendons l’opération, nous ne l’arrêtons pas», a déclaré M. Cavusoglu à la presse. «Nous pourrons arrêter l’opération seulement lorsque (les forces kurdes) se seront retirées complètement de la région», a-t-il ajouté. Selon Pence, Ankara s’est aussi engagé à ne pas mener d’opération militaire dans la ville de Kobane.