Une vingtaine de Casques bleus ont été blessés, hier, dans le centre du Mali lors d’une attaque contre leur camp dans un secteur en proie à une activité jihadiste accrue, a indiqué le porte-parole de la mission de l’ONU (Minusma). Une base temporaire de la Minusma a été attaquée au mortier et à l’arme automatique vers 7h00 (locales et GMT) près de Kéréna, dans les environs de Douentza, a expliqué le porte-parole, Olivier Salgado, dans un message. Un bilan provisoire fait état d’une vingtaine de blessés. Les blessés appartiennent au contingent togolais de la Minusma. Certains blessés sont gravement touchés, a-t-elle dit. Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, «condamne fermement cette attaque lâche contre les soldats de la paix, et s’est assuré que toutes les mesures soient prises pour que les blessés reçoivent les soins appropriés», a dit M. Salgado. Cinq Casques bleus de la Minusma ont été tués en janvier au Mali par des engins explosifs improvisés, une des armes de prédilection des jihadistes. La Minusma est la mission de paix de l’ONU la plus meurtrie au monde.