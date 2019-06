Une opération conjointe de l’armée malienne et de la force française antiterroriste Barkhane, en cours dans le nord-est du Mali, a permis la «neutralisation» d’une vingtaine de terroristes, ont annoncé samedi soir les Forces armées maliennes (FAMa).»Une vingtaine de terroristes neutralisés à Ménaka. Les FAMa et Barkhane mènent une opération conjointe dans la localité d’Akabar, dans le secteur de Ménaka. Cette opération a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes», a indiqué l’armée malienne sur Twitter.Un groupe terroriste qui se fait appeler «Etat islamique dans le Grand Sahara» (EIGS) est actif essentiellement dans cette région de Ménaka et de l’autre côté de la frontière avec le Niger. Il a notamment revendiqué l’attaque de Tongo Tongo, en octobre 2017 au Niger. Cette embuscade avait coûté la vie à quatre soldats américains et quatre militaires nigériens. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes terroristes. Des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes. Depuis 2015, les violences se sont propagées du nord vers le centre et le sud, conjuguées à des conflits intercommunautaires, comme au Burkina et au Niger.