Le Premier ministre français Edouard Philippe a proposé, hier, de reporter au 4 octobre le référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, initialement prévu le 6 septembre, en raison des difficultés logistiques nées de la crise du coronavirus. Il a transmis un projet de décret avec cette nouvelle date aux présidents du gouvernement et du congrès de Nouvelle-Calédonie, située dans le Pacifique Sud, pour avis consultatif sous 15 jours, selon un communiqué de Matignon. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres dans la deuxième quinzaine de juin, l’Etat fixant la date du référendum. «Notre capacité à réunir 250 candidatures pour les observateurs nationaux et internationaux, et à les acheminer en Nouvelle-Calédonie dans des délais compatibles avec les trois semaines de quarantaine requises à ce jour n’est pas assurée», expliquent les services du Premier ministre. Après le premier référendum, qui s’est tenu le 4 novembre 2018 et a vu la victoire du «non» à l’indépendance (56,7%), la date d’un deuxième référendum avait été fixée par le Premier ministre au 6 septembre 2020, comme prévu par l’accord de Nouméa qui organise la décolonisation progressive de l’archipel. Si le «non» à l’indépendance gagne à nouveau en 2020, un troisième référendum pourra ensuite avoir lieu d’ici 2022.