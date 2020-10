Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi, avoir gagné plus de 40 millions de dollars de la revente de pétrole iranien saisi sur quatre tankers qui se dirigeaient vers le Venezuela. Washington avait annoncé en août la confiscation de 1,1 million de barils de pétrole, destinés à être vendu au Venezuela pour le compte des Gardiens de la Révolution, que Washington considère comme une organisation terroriste. «Nous pouvons désormais annoncer que les Etats-Unis ont vendu et livré ce pétrole» à un tiers, a déclaré le ministre adjoint de la Justice John Demers lors d’une conférence de presse téléphonique. «Nous avons l’intention de transmettre les sommes issues de cette vente au fonds des victimes américaines de terrorisme d’Etat»,

a-t-il ajouté. «Nous estimons à plus de 40 millions les sommes récupérées», a précisé le procureur en charge du dossier Michael Sherwin, selon lequel il s’agit de la plus importante saisie de pétrole iranien jamais réalisée par les Etats-Unis. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde mais sa production s’est effondrée et le pays manque de carburant. Les sanctions américaines contre le régime du président Nicolas Maduro l’ont obligé à se tourner vers des alliés comme l’Iran. En août, Téhéran avait toutefois démenti être propriétaire des navires interceptés et juré «n’avoir rien à voir» avec cette livraison. Par ailleurs, le gouvernement américain a annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions contre 11 entités et 5 personnes liées au secteur pétrochimique iranien.